Henning Ahrens ist Lyriker, Essayist, renommierter Übersetzer aus dem Englischen und Romancier. Er wurde 1964 in Peine in Niedersachsen geboren und wuchs auf dem Bauernhof seiner Familie in Klein Ilsede auf. Ahrens Romane waren bislang im besten Sinne des Wortes fantastische Leseabenteuer.

In „Mitgift“, seinem fünften Roman, schlägt Ahrens einen anderen Tonfall an: Nüchtern, stellenweise demonstrativ distanziert, aber präzise in den Beobachtungen erzählt Henning Ahrens die Geschichte einer Familie von der Mitte des 18. bis in die Mitte des 20. Jahrhunderts. Sie betreibt hier seit mehr als 300 Jahren Landwirtschaft. Ahrens erzählt aus der Geschichte dieser Familie nicht übersichtlich oder gar brav chronologisch geordnet. „Mitgift“ ist keine opulente Familiensaga, kein Angebot an eine Verfilmung, sondern eine Verknüpfung von Ereignissen, die eine Struktur und eine Kontinuität erkennen lassen. Die prägenden Elemente dieser Kontinuität heißen Gewalt und Ausweglosigkeit.

Henning Ahrens: Mitgift Pressestelle Klett-Cotta Verlag Mitgift Autor Henning Ahrens Verlag: Klett-Cotta Verlag ISBN: 978-3-608-98414-9

Die unhinterfragbaren Handlungszwänge, die euphemistisch mit dem Begriff „Tradition“ beschrieben werden, lassen dem Einzelnen wenig Spielraum. Das Toxische, das in die familiären Zusammenhänge eingesickert ist und irgendwann zur Katastrophe führt, schwingt im Titel mit.