Der 1963 in Gera geborene Lutz Seiler ist einer der wenigen deutschsprachigen Schriftsteller, der nicht nur in der Lyrik wie in der Prosa gleichermaßen zuhause ist – bei Seiler verbinden sich beide Genres auch immer wieder auf ästhetisch überzeugende Weise.

Nach seinem Erfolgsroman „Stern 111“ hat Seiler nun wieder Gedichte veröffentlicht. Lutz Seiler hat sich immer schon, und zwar in seiner Lyrik und Prosa gleichermaßen, für die kleinen Erschütterungen, für die biografischen Verschiebungen in politisch unruhigen Zeiten interessiert. So ist es kein Wunder, dass er in seinem neuen Gedichtband „schrift für blinde riesen“ auf die aberwitzigen Erfahrungen in der Pandemie eingeht, und zwar mit einem fast unscheinbaren Gedicht, das die Datumsangabe „29. März 2020“ als Titel trägt und an die neuen Alltagsroutinen schon eine Woche nach Beginn des Lockdowns erinnert.

Lutz Seiler: schrift für blinde riesen Pressestelle Suhrkamp Verlag schrift für blinde riesen Autor Lutz Seiler Verlag: Suhrkamp Verlag ISBN: 978-3-518-43000-2

Der Dichter Seiler versteht sich auf Reduktion und Konzentration, lässt Gegenwärtiges im Vergangenen aufscheinen und verwandelt das Banale in erhabene Sprachbilder. Gelegentlich schreckt er nicht mal vor hymnischen Beschwörungsformeln zurück. Doch auch in der vermeintlich leicht zu lesenden Zeile lauert die formale und inhaltliche Verunsicherung. Seiler beweist, wie man Sprache ernstnehmen kann, ohne sich deren Regeln zu unterwerfen.