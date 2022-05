Platz 7 der SWR Bestenliste Mai 2021

Was musste Judith Hermann nicht schon alles erdulden in ihrer Autorinnenkarriere! Mit ihrem Debüt „Sommerhaus, später“ zur großen Schriftstellerin hochgelobt, im Zuge der unvermeidlichen Einordnung in die Welt der Phänomene zum Teil des sogenannten „Fräuleinwunders“ erklärt; folgende Erzählbände und auch ihr erster Roman wurden scharf kritisiert.

Nun gibt es einen wie gewohnt kurzen, in dem für Judith Hermann charakteristischen Sound geschriebenen Roman, der ganz plötzlich wie ein fehlendes Puzzleteil in diese Ära der Vereinzelung und des erzwungenen Rückzugs ins Private passt: Eine Frau erzählt von ihrem Rückzug aus der Welt. In einer Zigarettenfabrik hat sie gearbeitet und darauf aufgepasst, dass der Tabakstrang gerade in die Maschine lief. Von einem alternden Zauberer hat sie sich zersägen lassen. Sie hat geheiratet und eine Tochter geboren, sich von ihrem Mann getrennt und ist aufs Land gezogen. In kurzen Briefen erzählt sie ihrem Ex-Mann aus ihrem Leben.

Judith Hermann: Daheim Pressestelle S. Fischer Verlag Daheim Autor Judith Hermann Verlag: S. Fischer Verlag ISBN: 978-3-10-397035-7

Vor allem aber werden wir zu Zeugen einer nahezu unmerklichen Verwandlung, von kleinen, aber entscheidenden Prozessen der Verschiebung. Zwischen Erinnerung und Alltag entsteht etwas Neues, Prägendes, Widerstandsfähiges. So lässt sich ein Neubeginn in eine scheinbar unspektakuläre Sprache fassen; eine Sprache, die Emotionen aufscheinen lässt, ohne sie zu benennen.