Es geht um mehr als nur um eine kleine Salonplauderei über den Umsturz der Verhältnisse oder um ein Gedankenspiel: Beim Blick nach Belarus merkt man, dass der Staatsmacht und dem staatlichen Machtmissbrauch tatsächlich rigider Widerstand entgegengesetzt wird. Es geht ums Ganze.

Umso bemerkenswerter ist es, dass die Literatur bei den Protesten in Belarus eine durchaus bedeutsame Rolle spielt: Viele Demonstranten in Minsk haben sich mit Viktor Martinowitschs Buch „Revolution“ in der Hand fotografieren lassen. Martinowitschs Verleger wurde Anfang Januar verhaftet.

Martinowitsch selbst hat sich in einem Interview über die Wirkungsmacht seines Romans verwundert geäußert, zumal „Revolution“ nicht in Minsk spielt und mit der derzeitigen politischen Situation auch nur insofern zu tun hat, dass Themen wie Freiheit, Überwachung und Macht in Diktaturen immer virulent sind. Der Schauplatz des Romans ist Moskau, und für Martinowitsch sind die Nullerjahre in Russland mit der Entstehung eines Geflechts aus Politik und Oligarchentum ein idealer Schauplatz.

Viktor Martinowitsch: Revolution Pressestelle Voland & Quist Verlag Revolution Autor Viktor Martinowitsch Verlag: Voland & Quist Verlag ISBN: 978-3-863912-80-2

Seine Hauptfigur ist ein Intellektueller, ein Dozent für Architektur-Semiotik, der vor die Wahl gestellt wird, ob er die kritische Distanz wahrt oder ob er Verrat begeht und sich von einem korrupten System einverleiben lässt. So gerät er zunehmend in die Fänge einer ominösen Organisation, die von Angst und Gier lebt. Ein zeitloser Roman über postsowjetische Verhältnisse, der auf erstaunliche Weise in die Gegenwart passt.