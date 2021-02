Der Weltraum, unendliche Weiten. Wir schreiben das Jahr 2021, und die in Bukarest geborene und in Berlin lebende Schriftstellerin Dana Ranga arbeitet immer noch daran, das Verhältnis zwischen Mensch, Weltraum und Sprache dichterisch zu erkunden. Ranga ist fasziniert vom Kosmos; sie hat Dokumentarfilme über Astronauten und Kosmonauten gedreht und einen Film über Schwerelosigkeit.

Nun hat sie 80 Gedichte veröffentlicht, die auf akribischen Recherchen und Interviews beruhen und doch selbst etwas Leichtes, Schwebendes haben.

Schon der Prolog ist ein Zitat des amerikanischen Astronauten Story Musgrave, der nach seiner Pensionierung selbst zum Dichter wurde:

Die Reise ins All

ist eine Reise des Geistes

warum fliegen wir in den Weltraum

wenn nicht um etwas

über uns zu erfahren

und über das, was es mit diesem Universum

auf sich hat?

Dana Ranga: Cosmos! Pressestelle Matthes & Seitz Verlag Cosmos! Autor Dana Ranga Verlag: Matthes & Seitz ISBN: 978-3-95757-916-4

Die Erforschung des Alls also als Aufklärung über das Menschsein an sich. Als Leser werden wir mitgenommen auf eine Reise, in der der Alltag in einer Raumkapsel nicht poetisch überhöht, sondern mit all seinen Geräuschen, Beengungen, Schlafausfällen dargestellt wird.

Und trotzdem: Wer hätte gedacht, dass allein in der Prozedur der Zubereitung einer warmen Astronautenmahlzeit so viel literarisches Potential steckt? Die Erfahrungsberichte der Raumfahrer werden in strenger Zeilenanordnung zu dichterischem Material. Der Weltraum, so die These Dana Rangas, lässt sich ohne Poesie nicht denken. Der Mensch im Weltraum auch nicht.