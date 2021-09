Thomas Hettche: Herzfaden. Roman der Augsburger Puppenkiste

Die Geschichten und Figuren der Augsburger Puppenkiste haben seit den 1950er-Jahren nahezu jede Generation in Westdeutschland unterhalten, verzaubert und geprägt. Thomas Hettche schickt ein junges Mädchen in der Vorstellungspause der Puppenkiste durch eine verborgene Tür mitten in das Figurenensemble, das zum Leben erwacht ist, und an die Seite von Hatü Oehmichen, deren Vater die Augsburger Puppenkiste gegründet hat, bevor Hatü selbst, eine begnadete Holzschnitzerin, den Betrieb übernommen hat.

Und Thomas Hettche erzählt auf der zweiten Erzählebene von der Gründungszeit der Augsburger Puppenkiste: Walter Oehmichen, vor dem Zweiten Weltkrieg Oberspielleiter am Augsburger Stadttheater, entwickelt nach seiner Rückkehr aus der Kriegsgefangenschaft die Idee, mit einem Puppentheater neue Wege zu gehen. Zunächst schlägt ihm Skepsis, ja sogar Spott entgegen, doch er setzt sich durch, weil er daran glaubt, dass das neue Land auch neue Geschichten und neue Erzählweisen braucht.

Hettche trifft in seinem gut recherchierten Roman die Nachkriegsatmosphäre in all ihrer Ambivalenz, in ihrem Bedürfnis nach Unterhaltung. Gleichzeitig aber zeigt „Herzfaden“ auch die Unheimlichkeit und die Vergeblichkeit der Versuche, den historischen Traumata zu entkommen. Der Herzfaden ist übrigens jener unsichtbare Faden, der die Marionetten mit dem Publikum verbindet. Diesen Faden webt auch Hettches Roman.