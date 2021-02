Nicht ohne Grund organisiert die „Fridays for Future“-Bewegung Vorträge zum Werk von Andrej Platonow. Gilt doch der 1899 als ältestes von zehn Kindern eines Lokomotivführers geborene Platonow als ein Vorreiter der Umweltbewegung. Von 1923 bis 1927 arbeitete Platonow als Ingenieur für Elektrifizierung und Landgewinnung in Zentralrussland. In dieser Zeit entstanden auch seine ersten Texte, in erster Linie satirische Erzählungen. Nach dem Abdruck seiner Erzählung „Zum Vorteil“ im Jahr 1931 wurde Platonow so gut wie nicht mehr gedruckt. Stalin selbst bezeichnete ihn als „Abschaum“.

Andrej Platonow: Dshan oder Die erste sozialistische Tragödie. Prosa – Essays - Briefe Quintus Verlag Dshan oder Die erste sozialistische Tragödie Autor Andrej Platonow Verlag: Quintus Verlag ISBN: 978-3-947215-36-2

Der nun im Quintus Verlag erschienene, von Michael Leetz übersetzte, herausgegebene und kommentierte Band enthält Essays, Zeitungsartikel, Briefe und Prosaskizzen. Allen vorangestellt jedoch ist Platonows 1935 entstandener Roman „Dshan“, in dem Platonow von einem fiktiven Nomadenvolk in der mittelasiatischen Wüste erzählt. Ein junger Ökonom, selbst Angehöriger dieses Volkes, wird von der Partei dorthin geschickt, um den Dshan den Sozialismus zu bringen. Der Roman sei, so schreibt der Herausgeber es im Nachwort, die „Utopie von einer Menschheit, die es vermag, im Einklang mit der Natur zu leben.“ Der Ökonom rettet das Volk vor dem Hungertod in der Wüste.

Der Kampf gegen die Dürre, gegen von Menschen verwüstete Landschaften, gehört zu Platonows Hauptanliegen. So früh haben nur wenige erkannt, dass der Mensch seine eigenen Lebensgrundlagen zerstört. Es gilt also in diesem Band, einen Visionär wiederzuentdecken.