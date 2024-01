Hier die Februar-Liste zum Download

1. MICHEL HOUELLEBECQ: Unterwerfung 89

(-) Roman. Aus dem Französischen von Norma Cassau und Bernd Wilczek. DuMont Buchverlag, 272 Seiten, € 22,99** Punkte

Paris als islamische Republik – ein gewagtes Denkspiel. Aber doch nur ein Buch. Dachte man. Es ist nach den Anschlägen von Paris plötzlich viel mehr daraus geworden. Und Michel Houellebecq, der Autor der philosophischen Groteske in grotesken Zeiten, bringt es mit seinem Roman auf die Titelseiten und in die Fernsehnachrichten.

2.-3. STEPHAN THOME: Gegenspiel 60

(-) Roman. Suhrkamp Verlag, 464 Seiten, € 22,95** Punkte

Maria Pereira lebt mit Mann und Kind als Professorengattin bei Bonn. Und ist damit mitten in genau dem Leben, das sie nicht gewollt hat. Und so flieht sie zurück in die bunte Berliner Theaterszene. Leider kommt sie zu dem Schluss: Unser Leben ist "die Parodie unserer Träume". Wie Marias Gatte damit umgegangen ist, war das Thema im vielgelobten Roman "Fliehkräfte" von Stephan Thome. Jetzt redet Maria Pereira. Eine Ehe, zwei realistische Romane.

JAN WAGNER: Regentonnenvariationen 60

(-) Gedichte. Hanser Berlin Verlag, 112 Seiten, € 15,90** Punkte

"unterm pflaumenbaum / hinterm haus - gelassen, kühl / wie ein zenmeister. // eine art ofen / im negativ, qualmte nicht, / schluckte die wolken. // gluckste nur kurz auf, / trat man zornig dagegen, / aber gab nichts preis."

4. ALFRED POLGAR: Marlene 51

(-) Bild einer berühmten Zeitgenossin Punkte

Paul Zsolnay Verlag, 160 Seiten, € 17,90**

Da hatte der große Kritiker aber auch gar nichts mehr zu kritisieren. Alfred Polgar über die Anfänge des Mythos Marlene Dietrich: "Dieses merkwürdige Antlitz lockte stärker noch als mit dem, was es verriet, mit dem, was es verschwieg". Polgar überlebte im Exil dank der Unterstützung von Marlene Dietrich. - Ein 75 Jahre unveröffentlichtes Fundstück.

5. IAN McEWAN: Kindeswohl 39

(-) Roman. Aus dem Englischen von Werner Schmitz.



Diogenes Verlag, 224 Seiten, € 21,90* Punkte

Die Richterin Fiona Maye. Ihre Ehe ist am Boden. Und dann kommt der Fall dieses jungen Zeugen Jehovas: Darf er mit 17 über sein Leben entscheiden und eine Bluttransfusion einfach ablehnen? Darf sie über sein Leben entscheiden und die Transfusion erzwingen? Es geht um Überleben oder Würde der freien Entscheidung.

6. SIBYLLE BERG: Der Tag, als meine Frau einen Mann fand 37

(-) Roman. Carl Hanser Verlag, 256 Seiten, € 19,90** Punkte

Beziehungstristesse à la Sibylle Berg: Sie: "Ich habe mich von der ersten Sekunde mit ihm wohlgefühlt, bin gerne neben ihm gelaufen und hatte keine Angst vor ihm. Aber erregt hat er mich nicht. Vermutlich schließt eine Behaglichkeit Ekstase aus." Er: "Nur die Teenager von der ‚youpornsite‘ verstehen mich."

7. NORBERT NIEMANN: Die Einzigen 34

(-) Roman. Berlin Verlag, 304 Seiten, € 19,99** Punkte

"Landläufige Pop-Attitüden und die Diskurse des Kulturpessimismus lässt dieser Roman weit hinter sich. Er hält der Generation der heute 50-Jährigen einen Spiegel vor, der grell blendet und dann auch wieder flackernde Irrlichter zeigt. Und weckt die Erinnerung daran, dass man aufs Ganze gehen kann."



(Helmut Böttiger)

8. URSULA ACKRILL: Zeiden, im Januar 33

(-) Roman. Verlag Klaus Wagenbach, 256 Seiten, € 19,90** Punkte

Leontine Philippi schweigt. Aber sie schreibt die Stadtchronik von Zeiden, mitten im Kriegswinter 1941, als der Krieg näher kommt und die Rumäniendeutschen auf einmal von den Deutschen wirklich gewollt sind - als Soldaten nämlich.

Ursula Ackrill wurde in Siebenbürgen geboren, studierte Germanistik und Theologie in Bukarest und lebt heute als Bibliothekarin und Schriftstellerin in Nottingham.

9. DANILO KIŠ: Familienzirkus



Die großen Romane und Erzählungen 31

(-) Übersetzt von Ivan Ivanji, Anton Hamm, Katharina Wolf-Grießhaber



und Ilma Rakusa.



Carl Hanser Verlag, 912 Seiten, € 34,90 ** Punkte

Eine seltsame Sprache, eine seltsame Zeit. Vor 25 Jahren starb der jugoslawische Dichter Danilo Kiš. Bildreich und sinnlich führt er ein in die Welt des untergegangenen Jugoslawien. "Hast du Max Ahasverus gesehen?" platzte er heraus, so wie eine reife Pflaume in den Schlamm fällt. "Ja, Eduard, ja. Ich habe ihn gesehen. Er bot mir Schwanenflaum an. Madame, reiner Schwanenflaum gefällig?"

10. ANGELIKA OVERATH: Sie dreht sich um 22

(-) Roman. Luchterhand Literaturverlag, 288 Seiten, € 19,99** Punkte

Auf einmal steht sie in Museen, schaut die großen klassischen Rückenansichten an – und die Bilder beginnen zu reden mit "ihr, Anna, Journalistin, fünfzig Jahre alt, frischverlassen, sich wie fünf fühlend. Wie fünf oder fünfzehn. Ein Alter in dem man gerade schreiben lernt. Oder lieben. Frischverlassen, mit einem flatternden Ich."

*Persönliche Empfehlung im Februar von Iris Radisch (Hamburg):

EDUARD VON KEYSERLING: Dumala

Roman. Manesse Verlag, 224 Seiten, € 19,95