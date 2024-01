Hier die Dezember/Januar-Liste zum Download

ALBERTO VIGEVANI: BELLE – ein Trugbild



Roman. Aus dem Italienischen von Marianne Schneider.



Friedenauer Presse, 128 Seiten, € 16,00



"Oft führen die Erzählungen und Romane von Alberto Vigevani, der 1918 in Mailand geboren wurde und 1999 dort starb, an Schwellen wie die von der Kindheit zur Jugend, von der Jugend ins Erwachsenendasein, oder an Orte des Übergangs, an das Ufer eines Sees oder die Peripherie einer Stadt. Der kleine Roman "Belle - ein Trugbild" führt zwei Jungen zusammen, einen gesunden und einen kränklichen, einen, der dem Mailänder Bürgertum entstammt, und einen, der neu in der Stadt ist. Es sind die Jahre um 1933, in Deutschland kommt Hitler an die Macht, in Mailand ist es ein Thema, ob jemand eine "jüdische Nase" hat. Die Jungen umstreifen einander wie misstrauische Hunde, sie träumen von Flirts, das wichtigste Mädchen, um das es geht, ist ein Geschöpf der Einbildungskraft. Darum heißt das Buch im Original "L'invenzione", die Erfindung: es handelt nicht zuletzt von der Macht der Worte, von der Wirkung des Erzählens. Wer es liest, begibt sich in eine Schaukel, in der Erinnerung und Einbildungskraft auf und ab gehen." (Lothar Müller)