Hier die September-Liste zum Download

1. LUTZ SEILER: Kruso 107

(-) Roman. Suhrkamp Verlag, 484 Seiten, € 22,95** Punkte

Hiddensee. Hier stranden die Schiffbrüchigen des Lebens. Und Kruso, der Insel-Guru, predigt Nischen der Freiheit, die der DDR-Diktatur abgerungen werden. Doch dann fällt die Mauer und die Freiheit wird total …



Lutz Seiler ist als Lyriker und Erzähler bekannt – Kruso ist sein erster Roman.

2. Thomas Hettche: Pfaueninsel 78

(-) Roman. Kiepenheuer & Witsch, 352 Seiten, € 19,99** Punkte

"Schloßfräulein, dachte Marie, und begann zu weinen, war sie nur in dieser Welt der Lüge, in der wirklichen aber ein Monster." Wie soll man leben als Zwerg in einer künstlichen Naturidylle von Königs Gnaden? Thomas Hettches Roman fragt nach dem richtigen Leben im falschen Bauernhof.

3. BODO KIRCHHOFF: Verlangen und Melancholie 69

(-) Roman. Frankfurter Verlagsanstalt, 448 Seiten, € 24,90** Punkte

"In seinem neuen Roman verfolgt Bodo Kirchhoff, der große Stilist unter unseren gegenwärtigen Autoren, weiter sein Lebensthema: die Liebe, nicht nur ‚in groben Zügen‘, sondern in ihren feinsten Facetten. ‚Verlangen und Melancholie‘, sein bislang wohl reifstes Werk, spürt allerdings dem Verlust einer Liebe nach." (Martin Lüdke)

4. WILHELM GENAZINO: Bei Regen im Saal 43

(-) Roman. Carl Hanser Verlag, 160 Seiten, € 17,90* Punkte

"Schmerzverharrung" abenteuerlich erzählen, das kann nur Genazino – mit der erzählerisch erprobten Beobachtungsgabe seiner Helden: "Das Straucheln war interessant, weil sich ein zärtlich zögerliches Moment plötzlich in die Bewegungen des Gehens einschob … Wahrscheinlich betätigte ich mich gerade mal wieder als Überwinder."

5. WILLIAM FAULKNER: Schall und Wahn 36

(-) Roman. Neu übersetzt aus dem amerikanischen Englisch von Frank Heibert. Punkte

Rowohlt Verlag, 384 Seiten, € 24,95***

Faulkner ‑ ein "moderner Klassiker der Weltliteratur". "In einem Interview darauf angesprochen, dass manche Leser auch nach zwei oder drei Lektüre-Durchgängen noch Verständnisprobleme hätten, empfahl er trocken: ‚Read it four times.‘ Was soll man sagen: Da ist was dran." (Aus dem Nachwort des Übersetzers Frank Heibert).

6. JUDITH HERMANN: Aller Liebe Anfang 34

(-) Roman. S. Fischer Verlag, 224 Seiten, € 19,99* Punkte

Stella fühlt sich von einem Stalker bedroht – Aber was sieht dieser Mister Pfister in ihr? Und was sagt das aus über das Leben Stellas?



Judith Hermanns Heldin erlebt den Angriff zweifelnd und selbstbezüglich. "Das ist Gefühlszeitlupe, in Prosa umgesetzt." (Martin Ebel)

7. KAREN KÖHLER: Wir haben Raketen geangelt 31

(-) Erzählungen. Carl Hanser Verlag, 240 Seiten, € 19,90** Punkte

Als die Schauspielerin Karen Köhler ihre Erzählungen beim Bachmann-Wettbewerb vorstellen sollte, bekam sie Windpocken. Nicht wenige sprachen davon, dass damit die Favoritin ausgeschieden war. Jetzt liegt der Band mit ihren Geschichten vor.

8. Tomas Espedal: Wider die Natur 30

(-) Aus dem Norwegischen von Hinrich Schmidt-Henkel. Punkte

Matthes & Seitz Berlin, 180 Seiten, € 19,90*

Er ist um die 50, sie um die 20. Ihre Liebe hat keine Chance ‑ aber Espedal nutzt sie zu einem unbestechlichen Bericht aus dem Gefühlskosmos des Mannes. "Espedals Prosa ist voller Schwarzer Löcher, in denen sich die Energie des Ungeschriebenen aufstaut. Sein Liebesbuch ist ein Meisterwerk des literarischen Understatements. Alle, die neuerdings wieder nach einem neuen, unverbrauchten Realismus dürsten wie nach klarem Wasser in der Wüste, werden dieses Buch lieben." (Iris Radisch)

9.-10. Karl Ove Knausgård: Leben 25

(-) Roman. Aus dem Norwegischen von Ulrich Sonnenberg. Punkte

Luchterhand Literaturverlag, 624 Seiten, € 22,99**

"Es hat auch bei mir funktioniert. Die Droge hat angeschlagen ‑ und es fällt mir nicht leicht zu sagen, welche Wirkstoffe da am Werk sind … Unser Seelenleben ist gerade dort, wo es nicht aufs Schrille abstellt, nämlich in der Banalität unserer kleinen Verzweiflungen, noch immer eine gut gehütete Mördergrube. Was die Erfahrungsseelenkunde betrifft, hat Karl Ove Knausgård Neuland betreten." (Ijoma Mangold)

(-) Stewart O'Nan: Die Chance 25

Roman. Aus dem Englischen von Thomas Gunkel. Punkte

Rowohlt Verlag, 224 Seiten, € 19,95*

"Getrieben von hohen Schulden, von Unschlüssigkeit und, törichterweise, mehr oder weniger insgeheim, von der unterschwelligen Erinnerung an ihre Untreue, flohen Art und Marion Fowler am letzten Wochenende ihrer Ehe aus dem Land." Stewart O’Nan, der Chronist des amerikanischen Alltags, erzählt eine Geschichte aus der Wirtschaftskrise – lakonisch, melancholisch, mitreißend.

*Persönliche Empfehlung im September von Martin Lüdke (Frankfurt):

Elisabeth Borchers: Achtundachtzig

Ausgewählte Gedichte



Herausgegeben von Anya Schutzbach und Rainer Weiss.



weissbooks.w, 111 Seiten, € 16,90