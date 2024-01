2012: Péter Nádas: "Parallelgeschichten"

per Mail teilen

Der ungarische Schriftsteller Péter Nádas erhält in diesem Jahr den mit 10.000 Euro dotierten "Preis der SWR-Bestenliste". Er wird ausgezeichnet für seinen Roman "Parallelgeschichten", der im März, April und Mai 2012 auf der SWR-Bestenliste stand.

Die Begründung der Jury:

"Péter Nádas verknüpft mit großer Kraft die deutsche und die ungarische Geschichte des zwanzigsten Jahrhunderts und schlägt seine Figuren wie seine Leser in den Bann einer Prosa, die alle Lüste und Laster, Gedanken und Empfindungen, Leiden und Leidenschaften zur Sprache bringt und in der Kunst des Erzählens ein neues Kapitel aufschlägt, indem sie den Bewusstseins-Roman zum Roman der Sinne und des Körpers erweitert."

Peter Nádas wurde 1942 in Budapest geboren. Er stammt aus einer jüdischen Familie, seine Eltern gehören nach dem Krieg zur kommunistischen Nomenklatura. Die Mutter stirbt 1953 an Krebs, der Vater nimmt sich drei Jahre später das Leben. Nádas wächst bei Verwandten auf. Schon früh will er Schriftsteller werden. Seine zweite Leidenschaft ist die Fotografie, die bis heute einen wesentlichen Teil seiner künstlerischen Tätigkeit ausmacht.

1977 erscheint in Ungarn sein erster Roman "Ende eines Familienromans". Der internationale Durchbruch gelingt ihm 1986 mit dem von der Kritik gefeierten "Buch der Erinnerung", ein an Proust geschulter Epochenroman, der sich in drei Schicksalen der Geschichte Mitteleuropas nähert. Mit seinem letzten Roman "Parallelgeschichten" stellt er sich erneut dem wechselvollen Auf einer Geschichtslandschaft, die geprägt ist von der Gleichzeitigkeit vieler Ungleichzeitigkeiten, von nicht vergehender Vergangenheit und modernistischer Gleichmacherei, ein Ort ohne Mitte, eine Historie ohne Zentrum.