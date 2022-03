Bernardine Evaristo erzählt in ihrem Roman von gesellschaftlich fest verankerten Stereotypen, die institutionellen Rassismus ermöglichen. Von englischen Frauen, die noch immer als Fremde betrachtet werden.

Für „Mädchen, Frau etc.“ erhielt Evaristo 2019 den Man Booker Prize

Die britische Schriftstellerin Bernardine Evaristo hat für diesen Roman den Man Booker Prize 2019 erhalten. Die wichtigste literarische Ehrung im ehemaligen Kolonialreich Großbritannien wurde zum ersten Mal einer schwarzen Autorin zuerkannt. Der Übersetzerin Tanja Handels ist es gelungen, die besondere Sprache nun ins Deutsche zu übertragen.

„Mich hat die Art und Weise sehr beeindruckt, wie Bernardine Evaristo Generationskonflikte erzählt.“

Ein Episodenroman mit den Geschichten von zwölf Frauen

Im Roman „Mädchen, Frau etc.“ werden die individuellen Geschichten von zwölf Frauen erzählt und zu einer generationenübergreifenden Erzählung verdichtet, die das 20. und das 21. Jahrhundert umfasst. Eine der zwölf Protagonistinnen kommt - wie die Autorin - ganz oben in der Kulturhierarchie an: Die schwarze, lesbische Undergrounddramatikerin Amma feiert Premiere am National Theatre in London.

Bernardine Evaristo gelingt es, in diesem Episodenroman die aktuellen Debatten um Rassismus und Klassenbewusstsein, Diversität und Identität, Feminismus, Gender und sexuelle Orientierung abzubilden und stellt die eigenen Privilegien in Frage. Sie feiert ein Hochamt politischer Korrektheit und deren gesteigerte Form, die als Wokeness bezeichnet wird.

Eigentlich müsste dieser Roman unter so viel aufgebürdetem weltanschaulichen Ballast zusammenbrechen. Gerade das verhindert die größte Stärke der Erzählerin Bernardine Evaristo: ihr Humor.

„Es wird wirklich Zeit, dass wir mehr von dieser Autorin erfahren. Ich fand es ein hinreißendes Buch.“

Autorin:

Bernardine Evaristo wurde 1959 in London geboren. Sie ist Professorin für Kreatives Schreiben an der Brunel University London und stellvertretende Vorsitzende der Royal Society of Literature. Sie gründete in den Achtzigern ein „Theatre of Black Women“ und trug dazu bei, Literatur schwarzer Autorinnen und Autoren in Großbritannien zu veröffentlichen.

„Mädchen, Frau etc.“ ist ihr achter Roman, der erste, der ins Deutsche übersetzt wurde und mit dem sie zur internationalen Star-Schriftstellerin wurde.