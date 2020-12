per Mail teilen

Paulina Stulin öffnet einige Fenster in ihr Leben: Da ist zunächst ganz banal das Fenster ihrer Dachgeschoss-Wohnung. Durch dieses Fenster blickt die Comic-Paulina in die Welt, und wir blicken in Paulinas Leben.

Knapp zwei Kilo schwer und über 600 Seiten dick ist Paulina Stulins autobiographischer Comic-Roman, die Erzählung ist radikal subjektiv, bunt und impressionistisch modern sind die Bilder. Er dreht sich allein um Paulina und ihr Leben in Darmstadt. Das tut er aber so ehrlich und ungeschönt, dass sich viele Leser*innen in dem Comic zuhause fühlen können.

Pressestelle Paulina Stulin Bei mir zuhause Autor Paulina Stulin Genre: Graphic Novel Verlag: Jaja Verlag ISBN: 978-3-948904-00-5