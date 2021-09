„Batman – The World“: Öko-Terror in den bayerischen Alpen

Zum internationalen “Batman-Tag” am 18. September erscheint der Sammelband “Batman: The World” im Panini-Verlag: 14 Zeichner-Teams aus aller Welt, aus den USA, Frankreich, Italien, Mexiko, Russland oder Südkorea lassen den berühmten Comic-Helden in ihrem jeweiligen Land Abenteuer erleben. Auch ein deutsches Team ist mit dabei: Benjamin von Eckartsberg und Thomas von Kummant erzählen vom Batman-Erzfeind Joker, der in den bayerischen Alpen zum Öko-Terroristen wird. Eine gelungene Batman-Story, weil sie dessen alte moralische Ambivalenzen aktuell weiterdenkt.

Joker will Öko-Terrorismus ins Rollen bringen Winterlich kalt ist es oft, wenn Batman durch die Nacht gleitet. Diesmal nicht zwischen den Wolkenkratzern von Gotham City, sondern in den bayerischen Alpen, wo sein Erzfeind Joker zum Öko-Terroristen wird. Deutsche Klimaaktivisten und der narzisstische Wahnsinn des Jokers, im deutschen Beitrag zu diesem Sammelband kommen sie sich näher, sagt der Szenarist Benjamin von Eckartsberg. „Joker will die Klimaaktivisten, um einen Öko-Terrorismus ins Rollen zu bringen. Die Skrupellosigkeit, die der Joker hat, die Problemlosigkeit, mit der er mordet, die möchte er gerne kombinieren mit dem Idealismus der Klimaaktivisten.“ Szene der deutschen Geschichte aus „Batman – The World“ von Benjamin von Eckartsberg Pressestelle Panini Verlag / TM & (c) 2021 DC Comics. All Rights Reserved Das ist jetzt zwar kein rein deutsches Thema. Aber von Eckartsberg denkt schon, dass es in Deutschland ein wichtiges Thema war und ist – vor allem vor der Corona-Krise. Es gäbe da durchaus Verbindungen zu der Stimmung in Deutschland: Man nehme hier sehr genau wahr, dass der Klimawandel fortschreite und dass sich da jetzt viel ändern müsse. „Und da dachte ich, kann der Joker mit aufspringen.“ Gefahren eines radikalen Öko-Aktivismus überspitzt Batman als eine leere popkulturelle Hülle, die jeden Inhalt konsumierbar macht – das kann man vielen Batman-Interpretationen vorwerfen. Eckartsberg und Kummant werden mit ihrem Batman jedoch nie beliebig. Und auch nicht ideologisch, indem sie die Gefahren eines radikalen Öko-Aktivismus überspitzen. Nein, sie verstricken ganz einfach die alten klassischen Batman-Akteure in neue Ambivalenzen. Überzeugender deutsche Beitrag zum Sammelband Der deutsche Beitrag in dem Sammelband „Batman. The World“ überzeugt, weil er die Brüche und Doppeldeutigkeiten im Batman-Universum aktuell weitererzählt. Und er ist witzig, wenn die bayerischen Spießgesellen des Jokers in traditionellen Perchten-Kostümen stecken, mit zotteligem Pelz und wilden Hörnern. Pressestelle Panini Verlag / TM & (c) 2021 DC Comics. All Rights Reserved Batman - The World Eine Anthologie mit Beiträgen von Top-Künstlern aus 14 Ländern! Autor Benjamin von Eckartsberg, Brian Azzarello, Paco Roca, u.a. Genre: Comic Verlag: Panini ISBN: 9783741624636

Sendung am Sa. , 18.9.2021 8:07 Uhr, SWR2 Journal am Morgen, SWR2