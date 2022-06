Im Starterfeld sind fünf Autorinnen und neun Autoren. Nicht wenige haben ihre Wurzeln außerhalb des Landes, in dem sie heute leben.



Aus der Schweiz kommt Usama Al Shahmani (*1971). Der in Bagdad geborene Autor musste 2002 wegen eines Theaterstücks in die Schweiz fliehen.



Der Lyriker Alexandru Bulucz (*1987) stammt aus Rumänien, emigrierte mit seiner Familie 2000 nach Deutschland.



In Wien niedergelassen hat sich Leon Engler (*1989), der sich als Theater- und Hörspielautor einen Namen gemacht hat.



Wahlwiener ist Clemens Bruno Gatzmaga, der gebürtige Düsseldorfer zog 2010 nach Wien.



In Berlin lebt Mara Genschel (*1982), sie ist Schriftstellerin und Performerin.



Juan S. Guse (*1989) wuchs im Rhein-Main-Gebiet als Sohn einer argentinischen Mutter auf, er lebt in Hannover.



Elias Hirschl (*1994) lebt in Wien und ist als Autor, Poetry Slammer und Musiker tätig.



Migrationshintergrund hat auch Behzad Karim-Khani (*1977). Er wurde in Teheran geboren, seine Familie ging 1986 nach Deutschland. Er studierte Medienwissenschaften und lebt heute in Berlin-Kreuzberg, wo er schreibt und die Lugosi-Bar betreibt.



Aus Slowenien kommt Ana Marwan (*1980). Die Autorin und Fotografin lebt in Niederösterreich.



Andreas Moster (*1975), ist freier Übersetzer, er veröffentlichte 2017 seinen Debütroman "Wir leben hier, seit wir geboren sind".



Ebenfalls in Berlin und teilweise in Rom lebt Eva Sichelschmidt (*1970). Die Autorin machte zuerst eine Ausbildung zur Damenschneiderin und betreibt in Berlin ein Geschäft namens "Whisky & Cigars".



Leona Stahlmann (*1988) ist nach Stationen als Literaturagentin und Werbetexterin heute freie Autorin.



Deutsch-Amerikaner ist Hannes Stein (*1965), er ist Journalist, Blogger und Buchautor.



Die Burgenländerin Barbara Zeman (*1981), ihr Debütroman "Immerjahn" erschien 2019, lebt in Wien.