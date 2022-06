Bachmannpreis 2022 - 17 Stunden Literatur in Klagenfurt

per Mail teilen

Nach zwei digitalen Ausgaben findet der legendäre Bachmannwettbewerb wieder mit Publikum statt.

Brauchen Buchbetrieb und Literaturinteressierte das Wettlesen in Klagenfurt überhaupt?

Immer wieder standen die Tage der deutschsprachigen Literatur auf der Kippe. Mal fehlte ein Sponsor, mal verliefen die Jury-Diskussionen desaströs, dann waren Autorinnen und Autoren mit so schwachen Texten eingeladen worden, dass im Feuilleton die bekannten Sinnfragen gestellt wurden:

Braucht der Buchbetrieb, brauchen die Literaturinteressierten im deutschsprachigen Raum das Wettlesen am Wörthersee überhaupt? Was hat das Publikum von einer Veranstaltung, die stundenlang im Fernsehen übertragen wird? Geht es beim Bachmannpreis tatsächlich um literarische Qualität oder doch eher um die Inszenierung der Texte? Wurden in der Vergangenheit wirklich die preiswürdigen Beiträge ausgezeichnet oder gingen ausgerechnet jene Kandidatinnen und Kandidaten leer aus, die für die schriftstellerischen Höhepunkte gesorgt hatten?

Der Wettbewerb wurde durch die Debatten ironischerweise gestärkt

Die energische Diskussion dieser Fragen aber hat nicht nur die kontroversen Positionen in der Literaturwelt sichtbar gemacht. Auch der Wettbewerb wurde durch solche Debatten ironischerweise gestärkt.

Als die Organisatoren in Pandemiezeiten erwogen, das Wettlesen aufgrund der gesetzlich vorgeschriebenen Kontaktbeschränkungen ausfallen zu lassen, gab es lautstarke Proteste von Seiten der Jury und der Medien, woraufhin mit enormen technischen Aufwand zwei virtuelle Sonderausgaben gestemmt wurden.

Der Bewerb, wie es im Österreichischen heißt, hat sich auch in Krisenzeiten behaupten können, und nicht zuletzt deshalb war die Resonanz in den Medien zuletzt besonders positiv.

In diesem Jahr soll es ein neues Auszählungssystem bei der abschließenden Preisvergabe geben

Wer das verbale Ringen um den Bachmannpreis nur einmal in der ORF-Arena miterlebt hat, weiß auch, dass gerade die Live-Situation, nämlich die Lesung als überraschende Konfrontation mit dem Publikum, ein großes Moment der Spannung bereithält. Insofern ist es gut und wichtig, dass die Teilnehmerinnen und Teilnehmer nicht länger nur in eine Kamera schauen.

So streng die Regeln beim Ablauf der Veranstaltung sind, die Statuten werden immer mal wieder verändert: In diesem Jahr soll es beispielsweise ein neues Auszählungssystem bei der abschließenden Preisvergabe geben. Die Ergebnisse, heißt es, sollen künftig das Geschehen der Wettbewerbstage besser und gerechter abbilden.

Die Tage der deutschsprachigen Literatur verstanden sich immer schon als ganz besonders seriöse Literaturveranstaltung. Tatsächlich gab es immer wieder gekonnte Regelverstöße, amüsante Späße mit den ungeschriebenen Gepflogenheiten, gezielte und künstlerisch interessante Provokationen, die dann Anlass für wiederum aufschlussreiche Jury-Diskussionen gaben.

Philipp Weiss verspeiste sein Manuskript, Rainald Goetz schnitt sich die Stirn auf und ließ das Blut aufs Papier tropfen

Warum kam etwa Peter Licht mit seiner Forderung durch, nur von hinten gefilmt zu werden? Was war davon zu halten, als Philipp Weiss vor laufenden Kameras das Papier verspeiste, auf dem sein Text gedruckt war? Und wenn es um die Skandale beim Bachmannpreis geht, wird natürlich an den damaligen Jungautor Rainald Goetz erinnert, der sich mit einer Rasierklinge in die Stirn schnitt und das Blut aufs Manuskript tropfen ließ, während er ungeniert weiterlas.

Marcel Reich-Ranicki meinte, der Text von Karin Struck sei keine Literatur, sondern ein „Verbrechen“

Wenn es um die Fehlleistungen und Übergriffe der Jury geht, denkt man unter anderem an Marcel Reich-Ranicki, der nach der Lesung von Karin Struck erklärte: „Wen interessiert schon, was die Frau denkt, was sie fühlt, während sie menstruiert?“ Strucks Text sei keine Literatur, behauptete er, sondern ein „Verbrechen“.

In letzter Zeit sind derlei Ausfälle eher selten geworden – auffällig waren lediglich die literaturpopulistischen Maßstäbe des herumpolternden Jurors Philipp Tingler.

Eines aber hat sich nicht geändert: Wer etwas über die Literatur der nächsten Saison wissen, wer Schriftstellerinnen und Schriftsteller hautnah erleben möchte, die schon bald vieldiskutierte Bücher veröffentlichen, muss sich die Lesungen des Bachmannwettbewerbs ansehen. Viele Beispiele wie Helga Schubert, Katja Petrowskaja, Tanya Maljartschuk, Bov Bjerg und Eckhart Nickel bezeugen das.

Und wer dieses Jahr nicht an den Wörthersee fahren kann, darf sich über verlängerte Sendezeiten auf 3sat freuen. Insgesamt überträgt das öffentlich-rechtliche Fernsehprogramm heuer mehr als 17 Stunden live aus Klagenfurt. Der organisatorische Rahmen ist also gesetzt, in den nächsten Tagen wird es um die Qualität der eingereichten Texte gehen.