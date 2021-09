Hans Klaus Jungheinrich: Bedrich Smetana und seine Zeit

Der Musikjournalist Hans-Klaus Jungheinrich beschäftigte sich seit langem mit dem Komponisten Bedřich Smetana. Jetzt hat der Laaber Verlag seine Texte zu Smetana posthum veröffentlicht.

Es mutet heute - mindestens in Deutschland - schon ziemlich seltsam an, wenn einer „Nationalkomponist“ sein will. Nationaldichter, Nationalmaler. Kunst aus patriotischem Antrieb? Welches wahre Genie will nicht rebellisch, nicht progressiv und kritisch sein?

„Ich bin der Schöpfer des tschechischen Stils auf dem dramatischen und symphonischen Gebiet der ausschließlich tschechischen Musik.“

So die resolute Selbsteinschätzung eines 60jährigen Komponisten, der auf sein Werk zurückblickt: Bedřich Smetana.

„Smetana war, wohin sein Ruf immer auch drang, nach und nach ein hochgeachteter Exponent des gewichtig im internationalen Konzert aufklingenden tschechischen Nationalstils - wie Sibelius die musikalische Verkörperung Finnlands war, wie - das kann man in diesem Zusammenhang durchaus sagen - Richard Strauss in jüngeren Jahren die Inkarnation der deutschen Gründerzeiteuphorie bedeutete und Edward Elgar diejenige des viktorianisch-edwardianischen Imperialismus.“

Analysiert der Musikjournalist Hans-Klaus Jungheinrich, ein ausgewiesener Kenner der tschechischen Musik. In seinem Buch „Bedřich Smetana und seine Zeit“ umkreist Jungheinrich immer wieder die Fragen: Was ist ein Nationalkomponist, was hat Smetana zum tschechischsten aller tschechischen Komponisten gemacht?

1824 wird Smetana im nordböhmischen Leitomischl geboren. Tschechien gehört da noch zum Herrschaftsgebiet der Habsburger. Die Böhmen und Mähren sind unschlüssig, ob sie Teil Österreichs oder doch lieber eine eigenständige Nation sein möchten, ob sie deutsch oder tschechisch sprechen wollen. Smetana ist der Sohn eines wohlhabenden Bierbrauers. Ein offenes, großbürgerliches Haus. Es wird viel musiziert. Smetana lernt schon mit vier Jahren Geige-, kurz danach auch Klavierspielen. Mit sechs Jahren gibt er sein erstes Konzert. Mit acht komponiert er einen „Galopp für Klavier“.

„Fast ein Wunderkind.“

Meint Hans-Klaus Jungheinrich. Der 19jährige Smetana hofft:

„Mit Gottes Hilfe und Gnade bin ich einst in der Mechanik ein Liszt, in dem Componieren ein Mozart.“

So glamourös wird Smetanas Rezeption nicht verlaufen. Erst mit 42 Jahren entdeckt Smetana für sich das Genre, das seine Karriere endlich in Schwung bringen wird: die Oper. Mit seinem zweiten Musiktheaterstück landet er in seiner Heimat einen grandiosen Erfolg - ob er es will oder nicht.

„Die „verkaufte Braut“ ist, meine Herren, eigentlich nur eine Spielerei, die ich mir dereinst erlaubt habe.“

Doch ausgerechnet mit ihr, ausgerechnet mit einem so heiteren, teilweisen farcenhaften Stück gelingt Smetana die erste repräsentative tschechische Oper, so Hans-Klaus Jungheinrich:

„Eine Nationaloper wider Willen.“

Der „Verkauften Braut“ widmet das Buch mehrere Kapitel, darunter auch einen sehr schönen Essay über die Verfilmung der Oper durch Regisseur Max Ophüls. Beim Cast mit dabei: Karl Valentin und Lisl Karstadt als Zirkusehepaar.

„Er: Zum Schluss meiner Produktion... - Sie: unserer Produktion, ich bin ja auch dabei - Er: Jaja. Zum Schluss unserer Produktion wird Frau Direktor noch ein Ei legen. - Gagaga. - Er: Red ned so viel, sonst kann ich net gackern.“

Ophüls sei mit dieser Verfilmung, so Hans-Klaus Jungheinrich, ein Modell ohne Nachfolge gelungen: Die

„Utopie einer perfekten Filmoper“

In ausführlichen Einzelkapiteln widmet sich Jungheinrich in seinem Buch dem Oeuvre Smetanas. Er analysiert die musikalischen Qualitäten seiner acht Opern, den stilisierenden Umgang mit Volksmusik-Motiven, die Fehlgriffe bei der Wahl seiner Opern-Librettisten und Smetanas Begeisterung für die Polka, die er mit seinen Kompositionen so adelte wie Chopin die Mazurka. Jungheinrich erzählt von Smetanas Freundschaft zu Liszt, seiner Konkurrenz mit dem jüngeren Antonín Dvořak und seiner Verteidigung der Musik Richard Wagners, mit der er sich bei den deutsch-kritischen Nationalisten seiner Heimat viele Feinde macht. „Wagnerismus“ wird ihm vorgeworfen.

„Ich bin zur Genüge mit dem Smetanismus beschäftigt.“

..lautet Smetanas Antwort. Da hat ihn längst ein weiterer schwerer Schicksalsschlag getroffen: Der Komponist ertaubt.

„Schreibe ich nur eine kleine Stunde lang, so jagt mir dieses Brausen in den Kopf und es schwindelt mir vor den Augen.“

Sein Gehörverlust ist durch keinen Arzt aufzuhalten, aber Smetana komponiert - wie ein paar Jahrzehnte vor ihm Beethoven - unermüdlich weiter. Er ringt sich ein weiteres Meisterwerk ab: Ma vlast, Mein Vaterland. Darin das hierzulande wohl bekannteste Werk Smetanas: Die Moldau.

„Elfenreigen bei nächtlichem Mondschein. Auf nahen Felsenhöhen ragen stolze Burgen und Ruinen empor; die Moldau schäumt in den St.-Johannis-Stromschnellen; fließt in breitem Strom gegen Prag, der Vyšehrad erscheint und schließlich mündet sie in majestätischem Lauf in die Elbe.“

„Die schönste Wassermusik überhaupt."

...findet Hans-Klaus Jungheinrich. Für eine schnelle Lektüre eignen sich die bildungsbegeisterten Ausführungen von Hans-Klaus Jungheinrich nicht, für eine ernsthafte Auseinandersetzung mit einem hierzulande vernachlässigten Komponisten dafür umso mehr.