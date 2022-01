Urlaubszeit ist Algenzeit: Doch was am Strand meistens stört, ist eigentlich eine Pflanze von ganz filigraner Schönheit. Und essen kann man sie auch. In ihrem Pflanzenporträt spürt die Niederländerin Miek Zwamborn den Algen in Kunst- und Kulturgeschichte nach. Ein Lese- und Bilderbuch in einem. Kurzkritik von Katharina Borchardt. Aus dem Niederländischen von Bettina Bach Verlag Matthes & Seitz ISBN: 978-3-95757-696-5 20 Euro mehr...