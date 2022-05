Auður Ava Ólafsdóttir: Miss Island (9/17)

Die Welt ist in Aufruhr. In Amerika sagt Martin Luther King "I have a dream". John F. Kennedy wird erschossen. In England starten die Beatles ihre Weltkarriere. Und in Island bricht die 22-jährige Hekla vom elterlichen Bauernhof auf und fährt im verrauchten Überlandbus nach Reykjavik. Sie will Schriftstellerin werden. In einem Land mit der höchsten Schriftstellerdichte der Welt sollte das an sich nichts Besonderes sein. Aber Hekla ist eine Frau und 1963 ist Bücherschreiben noch Männersache. mehr...