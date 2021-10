„Der Kunstcharakter dieses Bildes ist für mich gleich Null“, sagt der Kulturjournalist Jörg Biesler über das Digitalkunstwerk „Everydays: The First 5000 Days“: „Es gibt nichts darin, was wir normalerweise mit Kunst verbinden“. Die Collage versammelt 5.000 Einzelbilder aus dem Werk des Designers Mike Winkelmann in einer Datei, die durch eine Art digitales Wasserzeichen zum Unikat gemacht wurde. Gestern wurde diese Datei beim Auktionshaus Christie's für über 69 Millionen Dollar versteigert. Im Gespräch mit SWR2 erklärt Jörg Biesler, wie Kryptokunst funktioniert und warum so viel Geld dafür gezahlt wird. mehr...