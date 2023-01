„Schreib ein Meisterwerk! So wie die Star Wars Musik! Aber nicht so wie die Star Wars Musik!“ so oder so ähnlich klangen wohl die Anforderungen an Jerry Goldsmith, der 1979 die Musik zum ersten Stark Trek Kinofilm komponierte. No pressure. Aber Jerry Goldsmith machte sein eigenes Ding und komponierte ein Thema, das zu allem passen sollte: Romantik, Epik, Freundschaft, Mut und Lust auf Abenteuer.

Wie er es geschafft hat Sci Fi dabei ganz neu zu denken, das erklärt Malte in der neuen Folge Score Snacks:

Star Trek – Wild West Weltraum

Film: Star Trek: Der Film (1979)

Regie: Robert Wise

Musik: Jerry Goldsmith

Produktion: Malte Hemmerich und Jakob Baumer

Sprecherin: Henriette Schreurs

Redaktion: Chris Eckardt