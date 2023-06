per Mail teilen

Diesmal geht es in die Südsee: Wir segeln mit Captain Cook um die Welt und erfahren, dass der ruhmreiche Abenteurer ohne kundige polynesische Helfer wohl ziemlich aufgeschmissen gewesen wäre. Davon handelt Frank Vorpahls faszinierendes Buch „Aufbruch im Licht der Sterne".

Judith Schalansky hat diese Woche den mit 35.000 Euro dotierten „Wortmeldungen Ulrike Crespo Literaturpreis" erhalten: für ihren klugen Essay „Schwankende Kanarien". Wie diese sensiblen Vögel einst im Bergbau, so könnte heute die Literatur als Frühwarnsystem für kommende Katastrophen fungieren, meint Schalansky.

Seit letzten Mittwoch bekommen alle 18jährigen in Deutschland ein Budget von 200 Euro zur Verfügung gestellt, mit dem sie lokale Kulturangebote nutzen und auch Bücher kaufen können. Wir sprechen mit dem Börsenverein des Deutschen Buchhandels darüber, was sich die Buchbranche vom „KulturPass" verspricht.

Nie wieder Everybody' s Darling: Das beschließt „Nadine", die Heldin in Kathrin Seddigs gleichnamigem neuem Roman – eine starke Frau in jeder Hinsicht.

Stark und mutig war auch die us-amerikanische Journalistin Dorothy Thompson: Schon 1932 veröffentlichte sie ihr hellsichtiges Buch über eine persönliche Begegnung mit Adolf Hitler – jetzt erscheint „Ich traf Hitler!" erstmals komplett auf Deutsch.

Und schließlich lassen wir den Kultursoziologen, Freigeist und Dandy Nicolaus Sombart zu Wort kommen, Gastgeber eines legendären Salons. Er wäre in diesem Jahr 100 Jahre alt geworden. Der Elfenbein Verlag bringt aus diesem Anlass die ersten drei Bände von Sombarts Memoiren neu heraus.

