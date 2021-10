Auf der Buchmesse ein Stand ohne Bücher - Der afghanische Verlag „Aazem Publications“

per Mail teilen

Der traurigste Stand der Frankfurter Buchmesse: Die afghanische Verlag „Aazem Publications“ präsentiert sich im Trauerflor.

Viele außereuropäische Verlage sind auf der Frankfurter Buchmesse

Wer die beiden Hallen mit den internationalen Ausstellern auf der Frankfurter Buchmesse besucht, lässt die aktuellen Debatten um Messeboykotte, Meinungsfreiheit und verengte Debattenräume ganz weit hinter sich. Zunächst erstaunt, dass so viele Länder auch jenseits der europäischen Grenzen zu Gast auf der Messe sind, etwa Verlage aus Aserbaidschan, Bangladesch, Iran, Kamerun, Korea und Mexiko. Die großen US-amerikanischen Verlagshäuser sind beispielsweise nicht vertreten.

Wer also bei den Internationalen Ausstellern unterwegs ist, wird daran erinnert, wie wichtig die globale Ausrichtung der Frankfurter Buchmesse ist. Unser Blick richtet sich doch viel zu sehr auf die hiesige Buchproduktion, auf inländische Debatten, dabei ist die Buchmesse, auch in diesem Jahr, ein Tor zur publizistischen Welt.

Die internationalen Aussteller präsentieren sich sehr unterschiedlich. Es kommt eben darauf an, ob es sich um einen unabhängigen Verlag oder um einen Nationalstand handelt, der in der Regel etwas pompöser ist, wie der von Russland, der weniger Bücher als ein Land als touristisches Reiseziel bewerben möchte – selbst wenn die Routen derzeit nicht ganz so leicht zugänglich sind.

Aus Afghanistan kommt der traurigste Stand der Messe: No books this year!

Die traurigste Präsentation der diesjährigen Messe bietet der afghanischen Verlag „Aazem Publications“. Der Stand ist in schwarze Tücher gehüllt. Und auf einem weißen Banner ist zu lesen: No books this year!

Angefangen haben die „Aazem Publications“ mit medizinischen Facheditionen für Studentinnen und Studenten, denn der Inhaber ist Arzt in Afghanistan. In letzter Zeit hat der Verlag auch zahlreiche politische Sachbücher veröffentlicht, die sich kritisch mit den Taliban beschäftigen.

Nun ist der Verlag in Afghanistan verboten und die Mitarbeiter, die nicht fliehen konnten, versuchen sich vor den neuen Machthaben zu verstecken. „Wir wissen nicht, wie es weitergeht“, sagt Yalda Abassi, die als „Frankfurt Coordinator“ der „Aazem Publications“ auftritt. So steht es jedenfalls auf ihrer Visitenkarte geschrieben. Das zeigt: Auch in schärfsten, nämlich lebensbedrohlichen Krisen ist die Buchmesse eine wichtige Plattform.

Yalda Abassi, „Frankfurt Coordinator“ der „Aazem Publications“ auf der Frankfurter Buchmesse 2021 SWR Carsten Otte

Jetzt geht es darum, nicht zu verhungern und nicht umgebracht zu werden

Seit vielen Jahren ist der afghanische Verlag mit neuen Büchern in Frankfurt vertreten. Dieses Mal könnte sie nur Werke aus der Vergangenheit präsentieren. Daher hat der Verlag beschlossen, mit einem leeren Stand im Trauerflor gegen die Entwicklung in Afghanistan zu protestieren. Ob „Aazem Publications“ jemals wieder Bücher produziert, ist völlig ungewiss. Jetzt gehe es in Afghanistan erst mal darum, sagt Yalda Abassi, nicht zu verhungern und nicht umgebracht zu werden. Und man sieht, dass sie mit den Tränen kämpfen muss.

Ein kleiner, rechtsradikaler Verlag ist für Yalda Abassi kein Grund, auf den Messebesuch zu verzichten

Wer Yalda Abassi auf die Boykottaufrufe gegen die Frankfurter Buchmesse anspricht, erntet ein ungläubiges Lächeln. Das habe sie gar nicht mitbekommen. Ein kleiner, rechtsradikaler Verlag sei für sie kein Grund, auf den Messebesuch zu verzichten.

Ein paar Stände weiter werden islamistische Werke ausgestellt, die vermutlich eine Ideologie predigen, die Abassis Heimat in eine Hölle auf Erden verwandelt hat. Auf der Frankfurter Buchmesse spiegeln sich die Konflikte der Welt. Und es lohnt sich, nicht nur die Debatten im eigenen Betrieb zu verfolgen.

Dieser bedrückende Stand ohne Bücher zeigt, wie wichtig die Frankfurter Buchmesse ist

Etwas pathetisch formuliert: Gerade dieser bedrückende Stand ohne Bücher zeigt, wie wichtig und richtig es war, die Frankfurter Buchmesse auch in Pandemiezeiten durchzuführen.