Donnerstags | 23.15 Uhr



Denis Scheck stellt in "lesenswert" Autoren und ihre Bücher im Gespräch vor. Daneben stellen interessante Zeitgenossen in der Sendung ihr "Leben in drei Büchern" vor, Schriftsteller werden im "lesenswert"-Fragebogen von ihrer privaten Seite gezeigt, der Steckbrief skizziert kurz Autoren und Buchinhalte. Vier mal im Jahr trifft sich das lesenswert-Quartett zum Disput über wichtige Bücher. Walter Janson moderiert alle vier Wochen "lesenswert - sachbuch".