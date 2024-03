Robert Menasse: Freude an Zuckmayer

Seine Biografie habe Carl Zuckmayer zum Weltbürger gemacht. Deshalb fühle er sich dem Dichter und Dramatiker verbunden, so der Schriftsteller Robert Menasse in SWR2. Heute wird er vom Land Rheinland-Pfalz mit der Carl-Zuckmayer-Medaille geehrt.

Carl Zuckmayer wieder neu gelesen

Nach seiner letzten Zuckmayer-Lektüre während des Germanistikstudiums habe er den Schriftsteller erst jetzt wieder gelesen, anlässlich der Auszeichnung, räumt Robert Menasse ein. Umso mehr Freude habe er in den vergangenen Wochen an Zuckmayers Werk gehabt.

Dem Weltbürger Zuckmayer, der in letzter Minute vor den Nazis aus Österreich geflohen war, fühlt sich Menasse auch wegen seines eigenen Engagements für Europa verbunden. Nationalisten könnten, wie auch der Brexit zeige, in Europa nichts mehr erreichen.

Zuckmayer-Medaille an Robert Menasse: Politikum in Rheinland-Pfalz

Der Streit um den Schriftsteller Robert Menasse war in Rheinland-Pfalz vorübergehend zum Politikum geworden. Menasse war in die Kritik geraten, weil er Walter Hallstein, dem ersten Kommissionschef der Europäischen Wirtschaftsgemeinschaft, Zitate zugeschrieben hatte, die sich nicht nachweisen ließen.

Er habe Hallsteins Auffassungen nicht verfälscht, betont Robert Menasse noch einmal in SWR2. Aber er hätte ihm Äußerungen nicht als wörtliche Zitate zuschreiben dürfen. In einer gemeinsamen Erklärung mit der Landesregierung Rheinland-Pfalz hat er sich entschuldigt. In der am 7. Januar veröffentlichten Stellungnahme heißt es:

„Wir sind davon überzeugt, dass die vorbehaltlose Anerkennung von Fakten zum Wertefundament unserer liberalen Öffentlichkeit gehört. Die Bereitschaft, ja die Notwendigkeit, Gewissheiten von Annahmen und Fakten von Meinungen zu trennen, ist für das Gelingen einer demokratischen Debatte unerlässlich“, so Ministerpräsidentin Malu Dreyer und Menasse. In einem offenen politischen Austausch müsse der Konsens gelten, dass in höchstem Maße gewissenhaft und sorgfältig mit Zitaten und historischen Tatsachen umgegangen werde.

Wie der Streit um Robert Menasse nach Rheinland-Pfalz schwappte

Ein Fehler, Walter Hallstein fiktionale Zitate zuzuschreiben

Im weiteren Verlauf der Mitteilung erklärt Robert Menasse: