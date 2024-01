Mickey Mouse - der freundliche Weltbürger

Mickey sei dann erwachsen geworden, in der zweiten Lebensphase, dem "silbernen Zeitalter". Biograph Daniel Kothenschulte über diese Zeit: "Die Filme wurden immer kostbarer. Fantasia war Mickeys größter Auftritt, 1940, zur Musik von Paul Dukas, dieser sinfonischen Dichtung, agiert er als Goethes Zauberlehrling. Er umarmt die Hochkultur. Das hat nicht so ganz funktioniert. Künstlerisch ja, aber das Publikum war doch etwas verstört."Auf dem Bild: Mickey Mouse als The Sorcerer's Apprentice im Film "Fantasia" von 1940, von Disney-Legende Al Dempster.

