Bingen feiert Stefan George - nun doch nicht

Am 12.7.2018 von Rabea Amri



Zum 150. Geburtstag von Stefan George wollte die Stadt ihres berühmten Sohns mit einem Festakt gedenken. Doch nach einem Bericht über den Verdacht des sexuellen Missbrauchs im George-Kreis hat Bingen kalte Füße bekommen. Statt den Lyriker zu feiern lässt die Stadt sein Wirken zum Geburtstag am 12. Juli kritisch diskutieren - und fragt sich, was wohl so alles „geheim“ war im Kreis von Georges „geheimen Deutschland“.

Zum 150. Geburtstag statt Festakt eine Diskussion

„Komm in den totgesagten Park und Schau“ - das wohl berühmteste Stefan-George-Gedicht ist auf einer bronzenen Gedenktafel in Bingen verewigt. Es gibt ein Stefan-George Gymnasium, ein Stefan-George-Museum. Und jetzt das: Stefan George und die Mitglieder seines Kreises hätten sich an jungen Männern vergangen.

Der Binger Oberbürgermeister Thomas Feser hat erste Konsequenzen gezogen. Eigentlich sollte es zum Geburtstag einen Festakt geben, ausgerichtet von der Stadt Bingen und der Stefan-George-Gesellschaft. „Wir sind mittlerweile dazu übergegangen, die Veranstaltung im Ida-Dehmel-Saal abzuhalten.“ Ein kleinerer Veranstaltungssaal - und statt des Festakts nur noch eine Diskussionsrunde.

SWR-Fernsehdokumentation über Stefan George:

Damit an Binger Kulturarbeit nichts hängenbleibt?

Der Vorsitzende der Stefan-George Gesellschaft, der Literaturwissenschaftler Wolfgang Braungart, ist enttäuscht von der Entscheidung des Oberbürgermeisters. „Der Bürgermeister ist offensichtlich in Sorge, dass durch diesen Artikel an der Stadt und vielleicht auch am politischen Amt und an der Kulturarbeit etwas hängen bleibt, was nicht hängen bleiben sollte.“



Braungart sieht die Vorwürfe kritisch. Es geht um Recherchen über sexuellen Missbrauch im sogenannten Castrum Perigrini, einer dem männerbündischen George-Kreis nachgebildeten Stiftung in Amsterdam. Auf Basis von wissenschaftlichen Studien hatte die Frankfurter Allgemeine Sonntagszeitung über Männer berichtet, die in jungen Jahren im Castrum Perigrini von ihren Mentoren missbraucht worden sein sollen.

„Seit zehn Jahren keine neuen Vorwürfe zum George-Kreis“

Wolfgang Braungart: „Von diesen Vorwürfen aus hat man auf den George-Kreis rückgeschlossen, weil sich das Castrum auf George und den George-Kreis bezieht. Ich will jetzt nicht sagen, da sei nichts dran. Es ist aber nichts Neues herausgekommen. Seit etwa zehn Jahren erfahren wir nichts Neues, was diese möglichen Vorwürfe und das mögliche Gemunkel im George-Kreis angeht.“



Um tatsächlich alles zu klären, so Wolfgang Braungart, müssten die Nachlässe von Stefan George und von anderen Mitgliedern des George-Kreises akribisch durchforstet werden. Das könne Jahre dauern.

Im Zweifelsfall eine Umbenennung der Binger George-Schule

Der Binger Oberbürgermeister fordert diese Aufarbeitung. Die Stadt möchte wissen, wie sie weiter mit ihrem berühmten Sohn umgehen soll. „Sollte sich der Vorwurf massiv erhärten und von Eltern- oder Lehrerschaft des Stefan-George-Gymnasiums geäußert werden, dass der Name nicht mehr verantwortbar sei, hätte ich kein Problem, wenn die Kreisverwaltung eine Namensumbenennung machen würde.“



Der Landkreis als Schulträger erklärt auf Nachfrage, man habe von der Sache bislang nichts gewusst. Wie sehr Stefan George und die Vorwürfe gegen ihn noch zum Thema werden in Bingen, wird sich zeigen, wenn sich Literaturwissenschaftler und Historiker an die Aufarbeitung heranwagen.

Diskussion über Stefan George und sein Werk im SWR2 Forum: