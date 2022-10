Insa Wilke stellt im "lesenswert" Quartett den Roman "Nach Norden" von Anuk Arudpragasam vor. Denis Scheck, Mithu Sanyal und sie sind sich einig: ein großartig feinfühliges Buch.

In der Stadt Colombo im Süden Sri Lankas erfährt Krishan, dass die Haushälterin seiner Großmutter tot aufgefunden wurde. Gleichzeitig erhält er eine Nachricht von seiner ehemaligen Geliebten aus Delhi. Zur Beerdigung reist Krishan in den Norden und erzählt dabei vom zerstörerischen Bürgerkrieg, sichtbar gemacht in der veränderten Landschaft. Gleichzeitig sieht er sich auch mit seiner eigenen Vergangenheit, seinem Trauma und seinen Sehnsüchten konfrontiert. Mit fließender Sprache präsentiert Anuk Arudpragasam einen Versuch, mit einem Leben zurechtzukommen, das von Zerstörung durchzogen ist.

Und so ist dieser Roman; ganz langsam, ganz zart und dabei trotzdem unglaublich nachdrücklich.

Anuk Arudpragasam: Nach Norden Pressestelle Hanser Berlin Nach Norden Autor Anuk Arudpragasam Verlag: Hanser Berlin ISBN: 978-3-446-27381-8

Anuk Arudpragasam, 1988 geboren, wuchs in Sri Lanka auf. In seiner Heimatstadt Colombo lebt der Übersetzer und Schriftsteller noch heute. Er schreibt sowohl auf Tamil als auch auf Englisch. 2019 promovierte Arudpragasam an der Columbia University in Philosophie. Sein erster Roman "Die Geschichte einer kurzen Ehe" erzählt von einem einzigen Tag im Bürgerkrieg auf Sri Lanka und setzt dabei den drastischen Schilderungen von Gewalt, Flucht und Vertreibung eindringliche Szenen von Liebe und Menschlichkeit entgegen. Sein zweiter Roman „Nach Norden“ stand 2021 auf der Shortlist des Booker Prize.