Anna Yeliz Schentke: Kangal

2016: Ein Putschversuch erschüttert die Türkei. Und für Dilek und Tekin, ein junges Paar in Istanbul, ist nichts mehr, wie es war. Von ihnen erzählt Anna Yeliz Schentke in ihrem Debütroman "Kangal". Dilek hat wie viele andere gegen die türkische Regierung protestiert und sieht nur noch eine Möglichkeit: die Flucht nach Deutschland. Doch dort brechen alte Konflikte auf. Fieberhaft erzählt Schentke von der Suche nach Zugehörigkeit in unruhigen Zeiten.



S. Fischer Verlag, 208 Seiten, 21 Euro

ISBN 978-3-10-397081-4

Anna Yeliz Schentke wurde 1990 in Frankfurt geboren. Sie hat einen türkischen Vater und eine deutsche Mutter und sie hat diese familiäre Konstellation übertragen auf ihren Debütroman, dessen Handlung in der Türkei und in Deutschland angesiedelt ist und die Leser zurückversetzt ins Jahr 2016: "Kangal" - Claudia Kramatschek.

