Stefan Hornbach, geboren in Speyer, steckte noch im Literaturstudium, als er von seiner Krebsdiagnose erfuhr. Die katastrophale Nachricht und die Chemotherapie überrumpelten und traumatisierten ihn. Er überlebte, dann startete er noch einmal neu. Stefan Hornbach begann ein zweites Studium an der Schauspielschule und er fing an, über seine Krankheit zu schreiben: in Theaterstücken, Erzählungen, Hörspielen, für die er zahlreiche Preise bekam. Und nun auch noch in seinem Debütroman, den er als Stipendiat des Künstlerhauses in Edenkoben überarbeiten will, damit er veröffentlicht werden kann. mehr...