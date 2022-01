„Anfänge“ von David Graeber und David Wengrow: Archäologe und Anthropologe zerlegen Mythen der politischen Theorie

Die meisten Theorien über die Entstehung menschlicher Zivilisationen bauen auf einem falschen Menschenbild auf, erklärt der Archäologe David Wengrow im Gespräch mit SWR2. Populäre Historiker wie Yuval Noah Harari vergleichen Urmenschen eher mit Affen als mit modernen Menschen, zu Unrecht findet David Wengrow: „Was sagt das über uns aus, wenn wir behaupten, die waren primitiv, aber ihre Gehirne waren exakt wie unsere"?

Zusammen mit dem inzwischen verstorbenen Anthropologen David Graeber hat Wengrow ein Buch über die „Anfänge“ der menschlichen Geschichte geschrieben. Darin entwickeln beide anhand archäologischer und anthropologischer Befunde der letzten Jahrzehnte einen neuen Blickwinkel auf Vor- und Frühgeschichte.

Max Knieriemen: In Ihrem Buch schreiben Sie: Viele Ideen, von denen wir dachten, sie wären zum ersten Mal in der Aufklärungsphilosophie aufgetaucht, kamen eigentlich von indigenen Amerikanern. Könnten Sie das kurz erklären?

David Wengrow: „Also, kurz gesagt: Wir reden über ein Aufeinandertreffen an der „Frontier“, eine intellektuelle Begegnung zwischen Europäern, meist französischen Kolonisten, und den indigenen Gesellschaften im heutigen Kanada, besonders in der Region der großen Seen. Und wir beschreiben eine Reihe intellektueller Begegnungen, die im 17. Jahrhundert inmitten anderer Begegnungen stattgefunden haben: militärischer, geschäftlicher und diplomatischer.

Daraus ergaben sich auch kulturelle Begegnungen. Unserer Meinung nach hat dieses Zusammentreffen europäischer und nicht europäischer Zivilisationen vollkommen neue Konzepte von gesellschaftlicher Freiheit und Gleichheit ermöglicht. Diese Theorien, auch wenn es sie in Europa zu dieser Zeit gegeben hat, waren bisher marginalisiert. Aber im frühen 18. Jahrhundert waren sie extrem wichtig und hatten in der Tat einen großen Einfluss auf das, was wir die „Epoche der Aufklärung“ nennen.“

Max Knieriemen: Also beispielsweise das Konzept von Gleichheit war zwar nicht unbekannt, aber marginal im mittelalterlichen Europa.

David Wengrow: „Das Konzept von Gleichheit war sicher bekannt. Es gab tatsächlich einige Studien darüber, wie die Worte „Gleichheit“ und „Ungleichheit“ im Mittelalter und der frühen Neuzeit benutzt wurden. Im Lateinischen und anderen europäischen Schriftsprachen der Zeit gab es Vorstellungen über Gleichheit und Ungleichheit, besonders in theologischen Zirkeln. Und es gibt zweifellos eine lange Geschichte egalitärer Bewegungen innerhalb Europas – auch wenn sie nicht notwendigerweise dominant waren oder erfolgreich.

Aber was durch das Aufeinandertreffen mit den Zivilisationen Amerikas entsteht, ist wirklich etwas anderes: Es ist der Schock, kulturellen Systemen zu begegnen, die auf den Prinzipien von Freiheit und Gleichheit basieren. Dieser Schock hatte großen Einfluss auf die Europäer.“

Max Knieriemen: Also wir sprechen von politischer Freiheit und Gleichheit. Das Konzept von Hierarchie war in indigen-amerikanischen Gesellschaften viel schwächer ausgeprägt. Könnten Sie das kurz erläutern?

David Wengrow: „Es gab mit Sicherheit Häuptlinge in diesem Teil von Nord-Amerika, den die französischen Kolonisten „Neu-Frankreich“ nannten. Aber diese Chiefs hatten keine Macht Befehle zu geben – beziehungsweise, sie konnten Befehle geben, aber niemand war verpflichtet ihnen zu folgen.

Es gibt aus zu dieser Zeit viele Berichte aus unterschiedlichen Quellen, besonders von jesuitischen Missionaren, die gezielt versucht haben, diese Menschen zum Christentum und zu einer europäischen Idee von Zivilisation zu bekehren.

Aber das fiel diesen Menschen aus vielen Gründen schwer. Einer davon ist: Das Prinzip einer anderen Person zu gehorchen – einfach auf Grund des Rangs, insbesondere auf Grund eines ererbten Ranges – scheint diesen Gesellschaften fremd gewesen zu sein.

Wir haben viele Berichte von Indigenen, die Europäer beobachtet haben. Sie haben sie kritisiert und sich über sie lustig gemacht. Sie haben über sie gelacht wegen der Art, wie sie das tun – niederzuknien und zu tun, was dir gesagt wird: einfach, weil jemand über dir steht, und du stehst unten.“

Max Knieriemen: Wie wurden solche indigenen Konzepte in Europa bekannt und wie wurden sie Teil der Aufklärungsphilosophie?

David Wengrow: „Wie gesagt, das ist das Ergebnis einer kulturellen Durchmischung. Es ist schwer von rein indigenen, amerikanischen oder rein europäischen Konzepten zu sprechen. Sie sind das Resultat dieser Begegnung. Wir können einige zentrale Figuren und einige Schlüsseltexte identifizieren.

Ein sehr wichtiger Fall ist der eines französischen Adeligen, bekannt als Baron Lahontan. Über seine Erfahrungen im frühen 18. Jahrhundert in Nordamerika, in den Kolonien, hat er einige sehr einflussreiche Bücher geschrieben. Sie hatten einen gewaltigen Einfluss auf literarische und philosophische Kreise in Europa.“

In dem Buch „Anfänge“ berichten wir von einem Dialog zwischen Baron Lahontan und dem, was er einen „klugen und vernunftbegabten Wilden“ nannte. Er wird „Adario“ genannt, aber man kann davon ausgehen, dass er auf einer realen Person namens „Kondiaronk“ beruht. Er war ein sehr berühmter und prominenter Angehöriger der Huron-Wendat-Nation. Im 17. Jahrhundert war das eine der größten Nationen des heutigen Kanadas.

Max Knieriemen: Was glauben Sie, warum habe ich noch nie von „Kondiaronk“ gehört, bevor ich Ihr Buch gelesen habe?

David Wengrow: „Ich glaube, da gehören Sie zur großen Mehrheit (lacht). Es hat uns auch überrascht, als wir diese Literatur entdeckt haben, die es schon seit vielen Jahrzehnten gibt, geschrieben von einer Reihe amerikanischer und europäischer Historiker, auch von Historikern mit indigener Herkunft.

Diese Leute geben Auskunft über die Begegnung von Kondiaronk und Lahontan – und zitieren jesuitische Quellen, die davon berichten, dass Kondiaronk als hervorragender Denker und glänzender Redner berühmt war.

Aber Sie stellen da eine sehr gute Frage: Warum hat fast niemand von dieser Person gehört? Ein Grund dafür, denke ich, hat damit zu tun, wie europäische Historiker die Aufklärung üblicherweise beschrieben haben: als Resultat einer Debatte unter Europäern.

Wir dagegen haben den Blick auf die „Frontier“ gerichtet: auf die nordamerikanischen Kolonien. Was wir dort gefunden haben, hat uns wirklich überrascht. Dass diese Dialoge und Begegnungen nicht bekannter sind, denke ich, hat damit zu tun, dass sie üblicherweise als reine Erfindung begriffen werden.

Mit anderen Worten: Wenn ein Philosoph der Aufklärung einen Dialog mit einer exotischen Figur aus einer anderen Kultur wiedergibt, wird unterstellt, dass da eigentlich was ganz anderes passiert: Angeblich ist es dann der europäische Autor oder die Autorin, die mit sich selbst redet und einer exotischen Figur Worte in den Mund legt – sie benutzt wie eine Sockenpuppe, um andere Meinungen über Religion, Sexualität, Ehe, Geld oder was auch immer darzustellen.

Und genau das gilt natürlich für viele dieser Dialoge. Aber bei Lahontan haben wir einen ganz anderen Fall. Das ist ein Mann, der zehn Jahre in den Kolonien verbracht hat, er konnte mindestens zwei einheimische Sprachen fließend sprechen und war tief ins politische Geschehen der Zeit involviert.

Ihn in dieselbe Kategorie einzuordnen wie diese komplett erfundenen Texte bei Voltaire, Diderot und anderen Schriftstellern der Aufklärung, ist wirklich ein Fehler. Ich glaube, das ist der Grund, warum diese Arbeiten bis heute so unbekannt geblieben sind.“

Max Knieriemen: Ein anderer Aspekt, den Sie betonen, ist: Bei Rousseau finden wir ein Modell der Vor- und Frühgeschichte, das oft zu ernst genommen wird. Ist unser Blick auf die Anfänge der menschlichen Geschichte zu sehr „vom Ende her gedacht“, wie wir in Deutschland sagen würden? Ist das zu teleologisch gedacht, ausgehend von der Gesellschaft der Gegenwart?

David Wengrow: „Es ist bemerkenswert, dass nach zweieinhalb Jahrhunderten, in denen es nun die Sozialwissenschaften gibt, Ideen von Rousseau und anderen Philosophen seiner Zeit als Basis einer objektiven Geschichte präsentiert werden – oder als evolutionäre Wissenschaft, die beschreibt, wie menschliche Gesellschaften sich entwickelt haben. Ich denke, Sie haben vollkommen Recht, zu sagen, dass wir diese Ideen in mancher Hinsicht zu wörtlich nehmen.

Rousseau selbst sagt in seinem zweiten Diskurs über die Ursprünge der Ungleichheit direkt: ‚Macht das nicht! Nehmt das, was ich sage, nicht als objektive Beschreibung dessen, was in den Frühphasen der Geschichte passiert ist – das ist eher ein Gedankenexperiment, eine Parabel, eine philosophische Fabel‘.

In den Köpfen moderner Sozialwissenschaftler und Philosophen ist daraus etwas anderes geworden – etwas sehr viel Ernsteres. Und mit unserem Buch versuchen wir aufzuzeigen, dass sich das ändern muss, wenn wir die Erkenntnisse moderner Disziplinen ernst nehmen – zum Beispiel meiner Disziplin, der Archäologie: Erkenntnisse, die wirklich nicht mit diesen Geschichten der Aufklärung in Einklang zu bringen sind.

Max Knieriemen: Bis heute nehmen viele Historiker die Menschen früherer Epochen nicht sehr ernst. In Ihrem Buch verweisen Sie auf Yuval Noah Harari, der Frühmenschen mit Affen vergleicht. Oft hört man, wir leben heute mit Steinzeitgehirnen in einer modernen Welt. Aber das kann man auch umdrehen: Schon Steinzeitmenschen hatten moderne Gehirne.

David Wengrow: „Ja, das ist sehr lustig. Genau so, wie Sie es formulieren, ist es richtig. Wissen Sie, einerseits sagen wir, diese primitiven Menschen vor zehntausenden Jahren hatten moderne Gehirne. Was meinen wir damit? Beziehungsweise, was sagt das über uns, wenn wir behaupten: „Die waren primitiv, aber ihre Gehirne waren exakt wie unsere“?

Es ist ein bisschen so, wie Harari in seinem Buch schreibt: Er vergleicht die frühen Jäger und Sammler mit Schimpansen oder Bonobos. Es ist sehr merkwürdig, so etwas über jemanden zu sagen, der im Wesentlichen wie Sie und ich war: der auch eine Konversation führen konnte wie diejenige, die wir gerade führen.

Wir schaden uns selbst, wenn wir auf diese Art versuchen zu verstehen, was es heißt, ein Angehöriger unserer Gattung zu sein. Wenn wir damit anfangen, unsere Vorfahren auf diese Art zu karikieren, werden wir wahrscheinlich nicht sehr weit kommen.“

Max Knieriemen: Aber wo kommen wir hin, wenn wir sie nicht karikieren?

David Wengrow: „Naja, wir kommen an den Punkt – und es ist überraschend, dass wir dafür so lange gebraucht haben – an dem wir über frühe Phasen menschlicher Geschichte genauso schreiben, wie wir über jüngere Phasen der Geschichte schreiben: als Geschichte, in der Menschen vorkommen. Menschen, die nicht schutzlos ihrer Umwelt ausgesetzt sind. Menschen, die zumindest manchmal über ihre Entscheidungen reflektieren. Und über die Gesellschaft, die sie aufbauen.

Wenn Sie sich bewusst machen, dass es Menschen seit mindestens 200.000 Jahren gibt, ist das eine unheimlich lange Geschichte, über die wir nur sehr wenig wissen – bis vor vielleicht 30 oder 40.000 Jahren – bis wir genug Belege haben, um wirklich zu beschreiben, wie diese frühen Gesellschaften vor der Landwirtschaft ausgesehen haben. Und natürlich sind sie etwas ganz anderes als Bonobos, Schimpansen oder was auch immer.“

Max Knieriemen: In Ihrem Buch beschreiben Sie Mechanismen, wie sich menschliche Gesellschaften formen. Da gibt es einen Prozess namens „Schismogenese“, wo sich eine Gruppe vor allem im Kontrast zu einer anderen Gruppe definiert. Das hat mich sehr an unser heutiges Leben erinnert. Diese Dichotomien findet man überall. Im deutschen Fußball haben Sie Bayern gegen Dortmund, in der amerikanischen Politik haben Sie Demokraten gegen Republikaner, die sich wirklich im Kontrast zueinander definieren. Könnten Sie kurz das Konzept der „Schismogenese“ beschreiben?

David Wengrow: „„Schismogenese“ ist ein Konzept, das ein Anthropologe namens Gregory Bateson zu Beginn des 20. Jahrhunderts eingeführt hat. Er hat ethnografische Feldforschung in Papua-Neuguinea betrieben. Er wollte dort Geschlechteridentitäten verstehen – wie lernen Jungs, Jungs zu sein, und wie lernen Mädchen, Mädchen zu sein. Und er hat sich dafür interessiert, wie das ohne explizite Anleitung passiert.

Keiner gibt dir ein Regelwerk oder ähnliches, das dir sagt, was du tun musst, um nicht zu diesen oder zu jenen zu gehören. Aber auf tausend andere kleine Arten lernen Kinder ihrer Gesellschaft sich nur in dieser Form zugehörig zu fühlen. Sie lernen Verhaltensmuster, die nur für ein Geschlecht gelten. Er war also interessiert an Verhaltensmustern innerhalb bestimmter Gruppen.

Andere Forscher nach ihm, wie der Anthropologe Marshall Sahlins, haben dieses Prinzip aufgegriffen und auf die Beziehungen zwischen Gruppen angewandt. Zum Beispiel auf antike griechische Stadtstaaten wie Athen und Sparta, die miteinander in Kontakt waren und in vielerlei Hinsicht genaue Spiegelbilder voneinander zu sein schienen.

Ich glaube, viele Leute können mit dieser Idee heute etwas anfangen, weil kulturelle Identitäten heute oft als Grundlage dienen, um politische Positionen zu gestalten. Was wir im Buch zu zeigen versuchen, ist, dass diese bewusste Abgrenzung von Gruppen eine viel längere Geschichte und sogar eine Vorgeschichte – haben könnte. Noch vor den Anfängen der Landwirtschaft.

Max Knieriemen: Sie und David Graeber hatten ganz offensichtlich viel Spaß daran, dieses Buch zu schreiben. Und manchmal ist es auch ein bisschen unfreundlich gegenüber anderen Historikern. Ich meine schon der Titel, ist eine Verballhornung eines Begriffs eines Kontrahenten, dem Historiker Mircea Eliade, wenn ich es richtig verstanden habe. Hatten Sie viel Spaß daran dieses Buch zu schreiben?

David Wengrow: „Ja, hatten wir! Und ich denke nicht, dass es sich über irgendjemand lustig macht. Auch nicht über Eliade. Das ist ein Autor, von dem wir beide sehr viel gelesen hatten, bevor wir uns kennengelernt haben. Ich besitze viele Bücher von Mircea Eliade. Einige stehen hier in meinem Regal.

Gegen Ende unseres Buchs erörtern wir, wie Eliade zwei grundsätzliche Vorstellungen von Geschichte unterscheidet – mit der Idee, dass einige Gesellschaften in einer zyklischen Version von Zeit gefangen sind, und andere Gesellschaften haben eine lineare Auffassung von Zeit. Wir wissen inzwischen, dass dies viel eher eine Frage des Kontexts ist, als dass Menschen komplett unterschiedliche Mentalitäten hätten.

Der englische Titel von „Anfänge“ – „The Dawn of Everything“ – ist sehr ähnlich wie der Ausdruck, den wir in Eliades Werk finden, wo er über Mythologie und Gründungsmythen spricht. Viele Zivilisationen auf der ganzen Welt haben die Idee, dass die Zeit selbst, die Schöpfung, mit einer Explosion der Kreativität beginnt – mit Personen, die irgendetwas zwischen Menschen und Göttern sind.

Wir finden das in der nordischen Mythologie, der polynesischen Mythologie, auch in der griechischen Mythologie – dass am Anfang dieses unglaubliche Potential da war: Technologien zu erfinden, das Feuer zu entdecken, die Kochkunst, die Ehe, Institutionen, all diese verschiedenen Dinge, Pflanzen und Tiere zu domestizieren. Der Rest der Geschichte ist sozusagen eine blasse Imitation dieser ursprünglichen „Anfänge“, dem „Dawn of Everything“.

Anstatt uns über Gründungsmythen lustig zu machen, versuchen wir sie also zurückzuerobern. Und wir schlagen vor, aus heutigen Befunden der Archäologie herauszulesen, dass dieses kreative Potential eigentlich nie verschwunden ist. Es gibt viel mehr Beweise für menschliche Kreativität, auch bis in sehr kurz zurückliegende Epochen, als wir es gewohnt sind zu denken und in den Standardwerken der Weltgeschichte lesen.“

Max Knieriemen: Ich habe eine letzte Frage: In Ihrem Buch geht es darum, wie sich menschliche Gesellschaften entwickeln und wie wir dahin gekommen sind, wo wir heute sind. Sie sagen, in der Vergangenheit gab es viel mehr Vielfalt. Aber soweit ich es überblicke, haben Sie nicht die Frage beantwortet, warum wir heutzutage fast überall eine bestimmte Art zu leben haben: mit einer liberalen Demokratie. Sie haben sehr nachvollziehbar Francis Fukuyamas Ansatz für die Frühgeschichte kritisiert, aber mir fehlt ein bisschen die Antwort auf „das Ende der Geschichte“. Verkürzt zusammengefasst: Wir haben alles ausprobiert, liberale Demokratie funktioniert am besten. Was würden Sie darauf antworten?

David Wengrow: „Ich denke, es geht hier um die Frage, was Ihr Ausgangspunkt ist, sich mit Geschichte auseinanderzusetzen. Es ist eine Sache zu sagen, wir sehen viele Gemeinsamkeiten – und viele Leute, die den gleichen Mustern folgen und die das Gefühl haben, dass es nicht wirklich eine Alternative gibt.

Auch Fukuyama hat eingeräumt, dass das „Ende der Geschichte“ nicht das Ende der Geschichte war. Wir müssen schauen, was alles in der Welt passiert ist seit der Publikation dieses Buchs. Es ist klar, dass viele Leute diese Vision von liberaler Demokratie als die einzig mögliche Zukunft nicht teilen.

Aber es geht nicht so sehr um das, was wir jetzt fühlen, sondern darum, wie wir auf unsere Spezies als Ganzes und die menschliche Geschichte als Ganzes schauen. Sehen wir das als unvermeidliches Ergebnis von tausenden Jahren sozialer Evolution? Mit anderen Worten: Dass alle Wege der Geschichte hierher geführt haben? In diesem Fall hätten wir wirklich eine mächtige und monolithische Konstellation von Ideen und Institutionen. Oder verstehen wir das anders?

Was wir im Buch zu zeigen versuchen, ist, dass diese teleologische Art, von unserer jetzigen Situation auf die weit zurückliegende Vergangenheit zu schließen – bei diesen Debatten um die Ursprünge des Staats oder die Ursprünge des Privateigentums und die Ursprünge der Ungleichheit, wo wir Leute sehen, die das wie eine Art Mantra wiederholen: „Was wir jetzt haben, ist alles, was wir haben können“. All das ist das Produkt der Geschichte und Ergebnis einer sozialen Evolution.

Was wir auch zeigen, ist, dass die Befunde, die uns in den vergangenen dreißig bis vierzig Jahren aus verschiedenen Forschungsfeldern erreicht haben, dieses Geschichtsbild auf den Kopf stellen. Es hält einer genauen Untersuchung nicht stand. Und es hat eine sehr schwache empirische Basis.

Ich würde sogar sagen, es gibt eine große Diskrepanz zwischen den bereits bekannten Erzählungen sozialer Evolution, die zu der Position führen, mit der wir angefangen haben, und den Zeugnissen der Vergangenheit. Da müssen wir vieles überdenken – möglicherweise auch den Pfad in die Zukunft, der aus anderen Gründen oft verschlossen oder ausweglos erscheint.