Andy Robinson: Gold, Öl und Avocados. Die neuen offenen Adern Lateinamerikas

Sein neuer Roman über den Fußballprofi Bastian Schweinsteiger sei eigentlich eine Heldensaga, betont der Schweizer Autor Martin Suter in SWR2. Allerdings verkörpere Schweinsteiger darin einen Helden, wie er ihm, also Suter, passe. „Meine Helden sind nicht so willensstarke, zielgerichtete Menschen, sondern eher solche, denen das Leben zustößt“, so Suter. Auch wenn Bastian Schweinsteiger auf dem Fußballplatz ein Kämpfer sei, sehe er ihn als „Jetzt-Menschen“: „Er ist ein Jetzt-Mensch, der den Augenblick lebt“. Das erscheine nur wie ein Widerspruch, wenn man an das WM-Finale denke. Da wollte er tatsächlich gewinnen. „Er will immer das, was er im Moment macht, gut machen.“ Dieses „Ich bin einer von Euch“, dieser Titel des Suter-Buches, sei eigentlich wie eine These, die er, der Autor, beweisen wolle. Bastian Schweinsteiger sei kein überheblicher Star geworden, auch wenn er ein reicher Mann sei. „Auch das (das Reich-Sein) tut er, wie wir es alle tun würden, wenn wir plötzlich reich wären.“ mehr...