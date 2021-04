Der junge Tomura will Klavierstimmer werden, denn die Musik versetzt ihn zurück in die Bergwälder, in denen er die glücklichsten Stunden seiner Kindheit verbrachte. Natsu Miyashitas Entwicklungsroman "Der Klang der Wälder" handelt von der Liebe zu Natur und Musik und war in Japan ein Millionenseller. Weil er die aktuellen Sehnsüchte vieler Japanerinnen und Japaner bedient.

Rezension von Isabella Arcucci.

aus dem Japanischen von Sabine Mangold

Insel Verlag, 239 Seiten, 20 Euro

ISBN 978-3-45817-900-9 mehr...