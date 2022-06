Im Roman "Omertà" der ungarischen Schriftstellerin Andrea Tompa geht es ums Rosenzüchen und um die ungarische Minderheit in Rumänien. Der Roman wurde herausragend gut von Terèzia Mora ins Deutsche übersetzt und stand auf der Shortlist für den Internationalen Literaturpreis. Beate Tröger stellt das Buch und die Autorin vor.

Im Zuge der Kollektivierung der bäuerlichen Wirtschaft nach sowjetischem Vorbild in den 1940er Jahren in Rumänien wird der einst wilde Garten des ruhigen, belesenen Gärtners Vilmos zu einem Versuchsgelände für neue Obstsorten und international wettbewerbsfähige Rosenzüchtungen. Vier Figuren erzählen von der tiefgreifenden Veränderung: Vilmos, sein Dienstmädchen Kali, die vor ihrem gewalttätigen Ehemann geflohen ist, Annuschka, eine Halbwaise, in die Vilmos verliebt ist und deren Schwester Eleonóra, die Opfer politischer Säuberungen wird.

Der Titel:

Omertà war das Schweigegelöbnis, das die Securitate, der rumänische Geheimdienst, den Menschen, die im Gefängnis verhört und gefoltert wurden, abverlangte, bevor sie entlassen wurden.

Andrea Tompa: Omertà Pressestelle Suhrkamp Verlag Omertà Übersetzung aus dem Ungarischen von Terézia Mora. Autor Andrea Tompa Verlag: Suhrkamp ISBN: 978-3-518-43061-3

Die Autorin:

Die Schriftstellerin Andrea Tompa wurde 1971 in Siebenbürgen geboren, sie gehörte zur ungarischen Minderheit in Rumänien. Seit 1990 lebt sie in Budapest und gehört dort zu den Kritikern Viktor Orbáns. In ihrem Porträt in der Zeit weist die Autorin Katharina Teutsch explizit auf Tomas „Minderheitenerfahrung“ hin: jüdische Wurzeln bei christlicher Glaubenspraxis, Adoptivsohn, dessen leibliche Eltern Roma sind. „Omertà“ ist ihr dritter Roman und ihr erstes ins Deutsche übersetzte Buch.