Andrea Tompa – Omertà

Nach dem umjubelten Roman "Mädchen, Frau etc." erscheint ein weiteres Buch von Bernadine Evaristo auf Deutsch. In "Manifesto" geht die erste schwarze Booker-Preisträgerin ihrer Lebensgeschichte nach. Ein selbstironischer und selbstkritischer Text, fesselnd zu lesen.

Für Martin Suters Roman über den Fußballer Sebastian Schweinsteiger wird seit Wochen getrommelt. Jetzt ist "Einer von Euch" erschienen - aber leider kein Treffer. Paul Auster ist fasziniert von Leben und Werk des Schriftstellers Stephen Crane. "In Flammen" heißt seine etwas ausufernde Biografie über diesen Klassiker der modernen amerikanischen Literatur. Und in ihrem Buch "Anfänge" werfen der Anthropologe David Graeber und der Archäologe David Wengrow einen neuen und sehr streitlustigen Blick auf die Ursprünge der Zivilisation.

