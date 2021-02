„Es gibt Kinder, die 80 Bücher im Sommer lesen“ — das sei dann schon eine ganze Menge, sagt die Leiterin der Stadtbibliothek in Ludwigshafen, Tanja Weißmann, bei SWR2. Am 22. Juni ist offizieller Auftakt des Lesesommers Rheinland-Pfalz, an dem sich rund 160 Bibliotheken im Land beteiligen. Die Preise, die es zu gewinnen gibt, seien ein Anreiz, mitzumachen, so Bibliotheksleiterin Weißmann, aber auch die Tatsache, dass man die Geschichten hinterher jemandem in der Bibliothek erzählen könne. mehr...