Always Happy Hour (1/2)

Erzählung von Mary Miller

Aus ihrem gleichnamigen Erzählband

Aus dem Englischen von Stefanie Jacobs

Gelesen von Lilli Lorenz

Regie: Andrea Leclerque

Hanser Verlag 2021

Sie sind gierig nach romantischen Gefühlen, aber gefangen in Zeiten pornografischer Abgeklärtheit. Sie haben keine Ahnung, was sie mit ihrem Leben anstellen sollen, und sorgen sich um ihr Gewicht und wie sie in weißen Bikinis aussehen. Die Heldinnen in Mary Millers Erzählungen treffen ständig schlechte Entscheidungen und sind sich selbst ihr schlimmster Feind. So auch Alice in der Erzählung "Always Happy Hour". Sie lässt sich auf eine Beziehung mit Richie ein, der ein Kind und eine Exfrau hat und sich durch ein ziemlich trostloses Leben treiben lässt, in dem eine romantische Liebe keinen Stellenwert besitzt.

