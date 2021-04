Ein "ostdeutscher Weltbürger" - gibt es das? Eigentlich will Alexander Osang nur ein Porträt über seinen ostdeutschen Freund Uwe schreiben, der inzwischen in New York lebt. Am Ende aber erfährt er viel über sich selbst - und hat anstelle einer Reportage ei ne Novelle geschrieben.

Rezension von Oliver Pfohlmann.

Aufbau Verlag, 237 Seiten, 22 Euro

ISBN 978-3-35103-858-8