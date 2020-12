Die Pandemie zwingt uns oftmals zu Einsamkeit. Diesen Zustand kann man bedauern. Oder ihn feiern. So wie die Journalistin Anja Rützel in ihrem Buch „Lieber allein als gar keine Freunde“. Darin widmet sie sich nicht nur ihren liebsten Eremiten, sondern erzählt auch von ihrer Kindheit, in der sie schon gerne allein war. Und sie erklärt, warum es sie fröhlich gestimmt hat, als sie beim Ticketkauf im Zoo gefragt wurde, ob sie als „Einzelerwachsene“ in den Tierpark möchte. Und wem widmet sie dieses Buch? Natürlich: sich selbst. mehr...