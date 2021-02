Es sei schockierend, dass Horst Seehofer die Bild-Zeitung für seine Botschaft gewählt habe, böse Linke wollten Menschen gegen die Polizei auf die Straße treiben, so die Publizistin Jagoda Marinic in SWR2 zur Debatte über den Bundesinnenminister, der eine Anzeige gegen eine Kolumnistin der Tageszeitung „taz“ erwogen hatte. „Er stellt hier ganz alte Lager wieder her, rechts gegen links, Antifaschismus gegen Polizeigewalt – er polarisiert die Gesellschaft, die er eigentlich zusammenbringen sollte – und das als Bundesinnenminister“, so die Publizistin.

Natürlich könne man die Kolumne in der „taz“ als aggressiv bewerten. Polizisten war in dem satirischen Beitrag nahegelegt worden, sie sollten im Falle der Abschaffung der Polizei auf der Müllhalde arbeiten. Auf der anderen Seite, so Marinic, könne man fragen: „Herr Seehofer, wurde während der vergangenen fünf Jahre nicht so viel gesagt, wofür sie, wenn Sie inneren Frieden wollen, Menschen hätten anzeigen können?“ Seehofers Drohung sei letztlich ein Einschüchterungsversuch gegenüber Migrant*innen. Nachdem zuletzt ernsthaft über Alltags-Rassismus in Deutschland diskutiert worden sei, betreibe der Bundesinnenminister nun eine „Diskursverschiebung“. Auf einmal werde statt dessen darüber geredet, was eine Migrantin in einer Kolumne schreiben dürfe. mehr...