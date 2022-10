SWR2 lesenswert Magazin

Agentenroman und Schauergeschichten – Neue Bücher voller Geheimnisse

Redaktion und Moderation: Anja Brockert



Mit neuen Büchern von Robert Menasse, Javier Marías, Annie Ernaux und Péter Nádas

Ein Geheimdienstler muss drei Frauen beschatten - welche ist die gesuchte Terroristin? In seinem letzten Roman erzählt der kürzlich verstorbene Javier Marías eine besondere Agentengeschichte und setzt sich mit der ETA auseinander. Der Roman "Tomás Nevinson" ist jetzt auf Deutsch erschienen, kurz vor der Buchmesse mit Schwerpunkt Spanien.

Was macht den Menschen als Menschen aus? Dieses Geheimnis erkundet Péter Nádas in seinen "Schauergeschichten". Er nimmt uns mit in ein ungarisches Dorf während des Kommunismus - und in einen großartigen Erzählstrom.

Dass Annie Ernaux eine Schwester hatte war lange ein Familiengeheimnis. Sie starb vor Annies Geburt. Ernauxs Buch "Das andere Mädchen" ist ein Brief an diese tote Schwester, berührend zu lesen. Außerdem: Robert Menasses bitterböser neuer EU-Roman "Die Erweiterung", eine kurze Reise durch die Bücherwelt bei Instagram und ein Gespräch über den Literaturnobelpreis 2022.



Literaturnobelpreis

Gespräch mit Frank Hertweck



Robert Menasse - Die Erweiterung

Suhrkamp Verlag, 653 Seiten, 28 Euro

ISBN 978-3-518-43080-4

Rezension von Carsten Otte



Javier Marías - Tomás Nevinson

Aus dem Spanischen von Susanne Lange

S. Fischer Verlag, 736 Seiten, 32 Euro

ISBN 978-3-10-397132-3

Gespräch mit Eberhard Falcke



Annie Ernaux - Das andere Mädchen

Aus dem Französischen von Sonja Finck

Suhrkamp Verlag, 80 Seiten, 18 Euro

ISBN 978-3-518-22539-4

Rezension von Kristine Harthauer



#leselust, #bücherliebe, #bookstagram - Literatur auf Instagram

Beitrag von Judith Reinbold



Péter Nádas - Schauergeschichten

Aus dem Ungarischenvon Heinrich Eisterer

Rowohlt Verlag, 576 Seiten, 30 Euro

ISBN 978-3-498-00228-2

Rezension von Jörg Magenau



Musik:

Nick Mulvey - New Mythology

Label: Virgin Music LAS