Dieter Langewiesche - Der gewaltsame Lehrer. Europas Kriege in der Moderne.

Krieg ist eine anthropologische Konstante. Der Historiker Dieter Langewiesche zeigt in dieser grundlegenden Studie, wie der Krieg - nicht nur in Europa, nicht nur in der Moderne - als geschichtsbildende Kraft, Geburtshelfer von Nationen und Katalysator revolutionärer Umwälzungen gewirkt hat.



Rezension von Wolfgang Schneider



Historische Bibliothek der Gerda Henkel Stiftung

C. H. Beck, München 2019

ISBN 978-3-406-72708-5

512 Seiten

32 Euro