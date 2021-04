Die dramatische Geschichte des Deichgrafen Hauke Haien,

der einen modernen Deich bauen will – und gegen Meer, Mensch und Aberglauben kämpft.

Am Ende kommt er bei einer Sturmflut um. Was macht diese Novelle von 1888 so modern?

Und was erzählt sie uns in Zeiten des Klimawandels über das Verhältnis von Mensch, Technik und Natur?

(Gespräch mit Ulrike Draesner und John von Düffel, Moderation Anja Brockert). mehr...