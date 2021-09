Sina Kamala Kaufmann zeigt in ihren Erzählungen erfindungsreich, wie sich die digitale Revolution in naher Zukunft auswirken könnte: in Gestalt von Stromsparwettbewerben, einem in die UNO integrierten Facebook oder öffentlichen Wahlen darüber, welcher Prominente eine Therapie braucht.|Verlag Mikrotex, ISBN 978-3-944543-74-1, 176 Seiten, 14,99 Euro.| Rezension von Pascal Fischer.