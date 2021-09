Jedem seine Lieblingsnische

Warum der Dresdner Schriftsteller Uwe Tellkamp in einem Offenen Brief die Diskursunfähigkeit seiner Kritiker beklagt und wortreich erklärt, warum er selbst auch nicht mehr mit Andersdenkenden reden möchte

Uwe Tellkamp hat in der „rechtsintellektuellen“ (so die Zeitschrift über sich) Zeitschrift „Sezession“ einen offenen Brief veröffentlicht. Er möchte nun nicht mehr diskutieren. Vor allem nicht mit den „Edelignoranten in Kirche, Kultur, Medien“, die einen „Gesinnungskorridor“ bilden. SWR2 Literaturredakteur Carsten Otte kommentiert.