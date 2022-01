Richard Fariña gehört zu den großen Unbekannten der modernen US-amerikanischen Literatur, gleichzeitig genießt der Autor, der nur den Roman „Been down so long it looks like up to me“ geschrieben hat, einen Kultstatus, weil eben jener autobiographisch gefärbte Text, der vom Aufbegehren der Studenten im autoritären Unisystem handelt, formal und inhaltlich Grenzen überschreitet.| Steidl Verlag, 392 Seiten, 28 Euro.| Carsten Otte im Gespräch mit Moritz Scheper, Autor des Nachworts zur dt. Neuausgabe.