Anfangs geht' s nicht so recht los. Mit Eugen Egner müssen wir erstmal sehr unterhaltsam "Warten auf die Geschichte".

Dann gratulieren wir Hanns-Josef Ortheil zum 70. Geburtstag und besprechen seinen neuen "Roman einer Wiedergeburt". Der Titel: "Ombra".

Eine Hommage zum 100. Geburtstag: Ilse Aichinger liest aus ihrem Roman "Die größere Hoffnung". Hören Sie eine Aufnahme von 1952.

Erstmals auf Deutsch: Stefan Heyms englischsprachiger Roman "Flammender Frieden", der 1944 entstand, als Heym beim amerikanischen Militär war.

In seinem Epos "Stalingrad" erzählt der Russe Wassili Grossman vom Stadtleben vor dem deutschen Angriff im Sommer 1942. Der Folgeband heißt "Leben und Schicksal" und liegt bereits vor.

"Weltliteratur. Warum wir ein neues Literaturverständnis brauchen" - das erklärt abschließend der Orientalist und Literaturkritiker Gerrit Wustmann. Und gibt persische Lesetipps.

Eugen Egner - Warten auf die Geschichte

Aus dem Band: "Ihr Radio hat eine wichtige Nachricht für Sie!"

Verbrecher-Verlag, 184 Seiten, 20 Euro

ISBN: 9783957324962

Es liest: Bert Linnemann

Hanns-Josef Ortheil - Ombra

Luchterhand Verlag, 304 Seiten, 24 Euro

ISBN: 978-3-630-87661-0

Rezension von Ulrich Rüdenauer

Eine Hommage zum 100. Geburtstag

Ilse Aichinger liest aus ihrem Roman "Die größere Hoffnung"

Aufnahme von 1952

Stefan Heym - Flammender Frieden

Aus dem Englischen von Bernhard Robben

C. Bertelsmann Verlag, 480 Seiten, 24 Euro

ISBN: 978-3-570-10446-0

Rezension von Carsten Otte

Wassili Grossman - Stalingrad

Aus dem Russischen übersetzt von Christiane Körner, Maria Rajer, Andreas Weihe

Claassen Verlag, 1276 Seiten, 35 Euro

ISBN: 9783546100137

Rezension von Wolfgang Schneider

Gerrit Wustmann - Weltliteratur

Sujet Verlag, 164 Seiten, 19 Euro

ISBN: 978-3-96202-081-1

Gespräch mit dem Autor

Gerrit Wustmann empfiehlt:

Stefan Weidner: "1001 Buch. Die Literaturen des Orients" (Edition Converso)

Fariba Vafi: "An den Regen" (Sujet-Verlag)

Daniela Danz/Ali Abdollahi: "Kontinentaldrift. Das persische Europa" (Verlag Das Wunderhorn)

Musik:

Ensemble Fisfüz: Mozart im Morgenland

Label: PIANISSIMO MUSIK mehr...