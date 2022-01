Hinter Polizeigewalt und anderem polizeilichen Fehlverhalten steckt ein Systemversagen, so die These der AutorInnen Jan Keuchel und Christina Zühlke. Dieses Systemversagen, meinen sie in ihrem Buch "Tatort Polizei", wird von den Verantwortlichen in Polizei und Politik weitgehend ignoriert oder bestritten.

Rezension von Thomas Moser.

Verlag C. H. Beck München 2021, 219 Seiten, 14,95 Euro

ISBN 978-3-406-77495-9 mehr...