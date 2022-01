Timothy Leary erfand in den sechziger Jahren die Weltverbesserung durch Drogenkonsum. Er wurde zum Guru der Gegenkultur, von dem sich Beat-Poets, Hippies, Popmusiker und viele andere in die Kunst der befreienden Bewusstseinserweiterung durch LSD einführen ließen. T. C. Boyle schildert in seinem neuen Roman „Das Licht“ wie das alles anfing und bald seinen überirdischen Glanz verlor. |

Aus dem Englischen von Dirk van Gunsteren, Hanser Verlag, 384 Seiten, 15 Euro. |

Rezension von Eberhard Falcke