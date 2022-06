Die palästinensische Schriftstellerin Adania Shibli hat mit ihrem schmalen Roman "Eine Nebensache" schon viel internationale Anerkennung erhalten. Sie thematisiert darin die Erfahrung von Gewalt im Krieg. Insa Wilke stellt Autorin und Buch vor.

Ein Beduinenmädchen aus Palästina wird von israelischen Soldaten am 13. August 1949 brutal vergewaltigt. Es ist ein nebensächliches Detail, welches eine junge Frau aus Ramallah fasziniert, als sie Jahre später einen Zeitungsartikel über das Verbrechen liest: Das Verbrechen ereignete sich auf den Tag genau 25 Jahre vor ihrer Geburt. Weil das Schicksal des Mädchens sie nicht loslässt, versucht sie, mehr über den Vorfall herauszufinden. In einem psychologisch tiefgreifenden Roman beleuchtet Adania Shibli individuelle Schicksale in einer Welt, die von politischen Konflikten, Gewalt und Krieg gezeichnet ist.

Ein beeindruckendes Buch, weil es auf wenigen Seite sehr komplex den palästinensisch-israelischen Konflikt erzählt.

Adania Shibli: Eine Nebensache Pressestelle Berenberg Verlag GmbH Eine Nebensache Übersetzung aus dem Arabischen von Günther Orth. Autor Adania Shibli Verlag: Berenberg ISBN: 978-3-949203-21-3

Die Autorin:

Die palästinensische Schriftstellerin Adania Shibli wurde 1974 in einem Dorf im Norden Israels nahe der Grenze zum Libanon geboren und lebt heute in Deutschland und in Palästina. Sie hat bisher drei schmale Romane, Theaterstücke, Kurzgeschichten und Essays veröffentlicht und ist in der akademischen Forschung und Lehre tätig. Mit „Eine Nebensache“ (im Original 2017 erschienen) ist ihr der internationale Durchbruch gelungen. Die englische Übersetzung war 2020 für den National Book Award sowie 2021 für den International Booker Prize nominiert. Der schmale Roman ist der erste Band, der ins Deutsche übersetzt wurde. Und diese Übersetzung von Günther Orth stand auch auf der Shortlist für den Internationalen Literaturpreis.